التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال وأستون فيلا في الدوري الانجليزي

يستعد فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق أرسنال وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي.

موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد أستون فيلا، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

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وتنقل أحداث هذه المواجهة عبر قناة beIN Sports 1، بصوت المعلق الرياضي المخضرم عصام الشوالي.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام أستون فيلا



حراسة المرمى: رايا

الدفاع: كيويور - ساليبا - جابرييل - بن وايت

الوسط: رايس - جورجينيو - أوديجارد.

الهجوم: مارتينيلي - ساكا - هافيرتز



تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام ارسنال

في حراسة المرمي : إيمليانو مارتينيز.

في خط الدفاع : إزري قنصوة – ديوجو كارلوس – باو توريس – لوكاس دين.

في خط الوسط : ليروي بايلي – يوري تيليمانس – دوجلاس لويز – جون ماكجين.

في الهجوم : بوبكر كمارا – أولي واتكينز.

أخر مواجهة للآرسنال بالدوري

كان قد حقق أرسنال الفوز على نظيره برايتون الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

حيث تقدم بوكايو ساكا للجانرز بالهدف الأول، في الدقيقة 33 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

بينما سجل كاي هافيرتز هدفين في الدقائق 62، والدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بفوز آرسنال بنتيجة 3/0.

وبهذا الفوز نجح أرسنال في انتزاع صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 71، بينما يأتي ليفربول ومانشستر سيتي في المركزين الثاني والثالث، لكن الريدز لديه مباراة أقل من الجانرز والسيتي.



التعادل مع البايرن

ومنذ أيام قليلة تعادل آرسنال الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني بهدفين لكل فريق في مباراة ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث تقدم ارسنال في بداية الأمر عبر لاعبه بوكايو ساكا بعدما سجل التقدم لصالح المدفعجية في الدقيقة 12 بصناعة زميله بن وايت، ليمنح الجانرز هدف التقدم.

قبل أن يرد سيرج جنابري بهدف التعادل لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 18، ليعود البافاري في اللقاء، ثم سجل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ هدف الفريق الثاني في الدقيقة 32، ليتقدم البافاري بهدفين لهدف عبر ركلة جزاء.

بينما بدأ آرسنال الشوط الثاني بإستحواذ وسيطرة على وسط الملعب بينما حافظ بايرن ميونخ على أسلوبه الدفاعي مع الإعتماد على المرتدات السريعة.

حاول آرسنال إختراق دفاعات الفريق البافاري بشتى الطرق الا أنه لم ينجح في فك التكتل الدفاعي.

في المقابل شكلت انطلاقات الخطير ليروي ساني إزعاجاً كبيراً لدفاعات آرسنال حتى تم استبداله بقرار مفاجئ من المدرب توخيل.

منح خروج ساني أريحية كبيرة لآرسنال الذي كثف ضغطه الهجومي ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 76.

بعد الهدف إنتقل الاستحواذ لبايرن ميونخ في وسط الملعب بحثاً عن إستعادة تقدمه في اللقاء، لتشهد الدقائق الأخيرة اثارة كبيرة.

وأهدر بايرن ميونخ فرصة محققة لتسجيل الهدف الثالث على بعد أمتار من شباك أصحاب الأرض قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

