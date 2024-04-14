Signal يختبر ميزة اسم المستخدم على المنصات.. ما مدى فائدتها

قدمت شركة Signal المنافسة لتطبيق WhatsApp ميزة "اسم المستخدم" في وقت سابق من هذا العام في فبراير. بدأت خدمة المراسلة الفورية باختبار الإصدار التجريبي من الميزة. في منشور حديث على موقع المدونات الصغيرة X (تويتر سابقًا)، أعلنت الشركة أن ميزة اسم المستخدم متاحة الآن لمختبري النسخة التجريبية على Android وسطح المكتب. وأكدت Signal أيضًا أن مختبري النسخة التجريبية على أجهزة iPhone سيتمكنون قريبًا من الوصول إلى الميزة أيضًا.



ميزة اسم المستخدم في Signal ومدى فائدتها



ستعمل ميزة اسم مستخدم Signal على تغيير كيفية مشاركة المستخدمين لأرقام هواتفهم والوصول إليها داخل التطبيق. لن يجعل النظام الأساسي أرقام هواتف المستخدمين مرئية بسهولة لكل شخص يتفاعلون معه على تطبيق Signal افتراضيًا. وبدلاً من ذلك، سيتمكن الأشخاص الذين لديهم رقم هاتف المستخدم المحفوظ في جهات الاتصال على أجهزتهم من الوصول إليه داخل محادثات Signal.

لبدء محادثات مع الآخرين، سيكون لدى المستخدمين أيضًا خيار إنشاء اسم مستخدم فريد يختلف عن رقم هاتفهم. سيكون اسم المستخدم هذا بمثابة وسيلة بديلة للاتصال للمستخدمين للتحكم بشكل أفضل في معلوماتهم الشخصية التي تتم مشاركتها على النظام الأساسي.

من المهم أيضًا ملاحظة أن ميزة اسم المستخدم لن تحل محل اسم العرض في الدردشات وستكون غير مرئية للمستخدمين الآخرين. سيسمح التطبيق للمستخدمين بإنشاء رمز QR أو رابط يوجه الأشخاص إلى اسم المستخدم الخاص بهم. وتشير الشركة إلى أن هذا سيساعدهم على التواصل بسرعة مع الآخرين على تطبيق Signal. ومع ذلك، سيحتاج المستخدمون إلى إعطاء Signal أرقام هواتفهم لتسجيل أنفسهم على المنصة.

وأكدت Signal أن هذه ستكون ميزة اختيارية ستسمح للمستخدمين بتحديد من يمكنه العثور عليهم من خلال رقم هاتفهم. من خلال تمكين هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من منع الآخرين من اكتشاف حساب Signal الخاص بهم من خلال عمليات البحث عن رقم الهاتف (إلا عندما يكون لدى الباحث بالفعل اسم المستخدم الفريد للمستخدم).