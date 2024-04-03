عودة خدمات واتساب في جميع أنحاء العالم (بيان رسمي)

بدأ تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp في استعادة خدماته بعد دقائق من تعرضه لانقطاع عالمي يوم الأربعاء حيث أبلغ آلاف المستخدمين عن انقطاع في استخدام الخدمات المملوكة لشركة Meta.

كما أبلغ مستخدمو موقع X، تويتر السابق، عن انقطاع تطبيق واتساب.



اشترت شركة مارك زوكربيرج تطبيق WhatsApp مقابل صفقة بقيمة 19 مليار دولار في عام 2014.

وأكدت Meta في بيان لها الانقطاع يوم الأربعاء قائلة: "إننا نواجه حاليًا انقطاعًا يؤثر على الخدمة على Cloud API. بدأت هذه المشكلة الساعة 8 مساء اليوم الأربعاء."

وأشار البيان كذلك إلى أن "فرقهم الهندسية تحقق في المشكلة".

وقالت الشركة التي يقع مقرها في مينلو بارك: "سنقدم تحديثًا آخر في غضون 4 ساعات أو قبل ذلك إذا توفرت معلومات إضافية".

استعادة خدمات الواتساب في جميع أنحاء العالم



وفي منشور على X، كتب WhatsApp أيضًا: "نحن نعلم أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوقت الحالي، ونحن نعمل على إعادة الأمور إلى 100٪ للجميع في أسرع وقت ممكن".

ويأتي انقطاع الخدمات بعد شهر تقريبًا من تعطل خدمات Meta لمدة ساعتين على مستوى العالم بما في ذلك Facebook وInstagram.

ووفقا للشركة، فإن انقطاع الخدمة الشهر الماضي كان بسبب مشكلة فنية أثرت على آلاف المستخدمين.