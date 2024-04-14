كيفية مشاركة المحتوى بسرعة مع الأجهزة القريبة

أصبحت مشاركة المحتوى مع الأجهزة القريبة أسهل وأسرع بكثير في الآونة الأخيرة. فيما يلي طريقتان رئيسيتان اعتمادًا على جهازك:



استخدام المشاركة القريبة (Android):



* ميزة المشاركة القريبة هي ميزة مضمنة في معظم هواتف Android (Android 6.0 والإصدارات الأحدث) تتيح مشاركة سريعة وآمنة مع الأجهزة القريبة.

* وإليك كيفية استخدامه:

عن طريق الروابط الإعلانية لـTABOLA التي قد تعجبك

هذه الخدعة البسيطة ستمنع جميع الإعلانات على نظام Windows الخاص بك

نصائح أكثر أمانًا عبر الإنترنت

يتعلم أكثر

1. افتح المحتوى الذي تريد مشاركته (صورة، رابط، مستند، وما إلى ذلك) على أي تطبيق.

2. ابحث عن زر أو القائمة "مشاركة". يُشار إليه عادةً بثلاث نقاط (...) أو برمز سهم لأعلى.

3. اضغط على زر "مشاركة" ومن الخيارات، حدد "المشاركة القريبة".

4. سيستخدم هاتفك تقنية Bluetooth للبحث عن الأجهزة القريبة التي تم تمكين ميزة "المشاركة القريبة منها".

5. على الجهاز المتلقي، سينبثق إشعار يوضح اسم جهاز المرسل والملف.

6. يمكن للمستلم بعد ذلك النقر على "قبول" لاستلام الملف.



استخدام المشاركة السريعة (Android وChromeOS):

* تُعد المشاركة السريعة طريقة أخرى لمشاركة المحتوى بين أجهزة Android وأجهزة Chromebook. إنه مشابه لـ Nearby Share ولكنه قد يوفر سرعات ووظائف نقل محسنة.

* إليك كيفية استخدامه (بافتراض أن كلا الجهازين قد تم تشغيل ميزة المشاركة السريعة):

1. افتح المحتوى الذي تريد مشاركته على جهاز Android الخاص بك.

2. اضغط على زر "مشاركة" وحدد "مشاركة سريعة".

3. سيبحث هاتفك عن الأجهزة القريبة التي تم تمكين المشاركة السريعة فيها.

4. على جهاز الاستقبال (Android أو Chromebook)، سيظهر مربع يوضح اسم جهاز المرسل والملف.

5. اضغط على المربع لقبول النقل.