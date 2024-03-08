آبل تسهل التحول إلى Android وحذف Safari

دخل قانون الأسواق الرقمية (DMA) التابع للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ رسميًا، وتظهر تداعياته يمينًا ويسارًا. يأتي التطور الأخير من شركة Apple، التي أصدرت تقرير امتثال DMA يوضح التغييرات المطلوبة منها. وتشمل هذه الخطوات الفورية والقادمة، مثل تقديم شاشة اختيار المتصفح.

قبل أن نتناول التغييرات التي أجرتها شركة Apple، إليك بعض المعلومات الأساسية السريعة: يحدد قانون الأسواق الرقمية "حراس البوابة" مثل Apple وMeta وAmazon بناءً على الأرباح والمستخدمين. يحظر القانون على هذه الشركات تفضيل منصاتها الخاصة أو إجبار المستخدمين على البقاء داخل نظامها البيئي. وتماشيًا مع ذلك - عندما يفتح مستخدمو Apple في الاتحاد الأوروبي Safari، سيُطلب منهم اختيار متصفح افتراضي من قائمة الخيارات المتاحة في منطقتهم. يمكن للمطورين أيضًا الاختيار من بين متصفحات مختلفة - على الرغم من أنهم بحاجة إلى طلب "استحقاقات" مختلفة والحصول عليها. ستنعكس هذه التحديثات على أي شخص قام بتنزيل iOS 17.4.

وتقوم شركة Apple أيضًا بتنفيذ خطوات لجعل بياناتها أكثر قابلية للنقل إلى الأنظمة الخارجية، مما يعني أنه يمكن لمستخدم iOS استيراد بياناته إلى هاتف يعمل بنظام Android، على سبيل المثال. وجاء في البيان: "تقوم شركة Apple بتطوير حل يساعد موفري أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة على تطوير حلول أكثر سهولة في الاستخدام لنقل البيانات من iPhone إلى هاتف غير تابع لشركة Apple". "تقوم Apple أيضًا بإنشاء حل لتبديل المتصفح لتصدير واستيراد بيانات المتصفح ذات الصلة إلى متصفح آخر على نفس الجهاز." من المفترض أن تدخل تغييرات نظام تشغيل الهاتف المحمول حيز التنفيذ بحلول خريف 2025، بينما تهدف شركة Apple إلى تفعيل تبديلات المتصفح بحلول نهاية عام 2024 أو أوائل عام 2025.

وفي تقرير الامتثال، توضح Apple الطرق التي تعتقد الشركة أن هذه التحولات قد تضر المستخدمين والمطورين. تنص Apple على أن هذه المخاطر تشمل "سبلًا جديدة للبرامج الضارة والاحتيال والمحتوى الضار وغير المشروع والتهديدات الأخرى المتعلقة بالخصوصية والأمان. كما تؤدي هذه التغييرات إلى إضعاف قدرة Apple على اكتشاف التطبيقات الضارة على iOS ومنعها واتخاذ الإجراءات ضدها ودعم المستخدمين". متأثرًا بمشكلات التطبيقات التي تم تنزيلها خارج متجر التطبيقات." قدمت الشركة خطوات مثل التوثيق لتطبيقات iOS، لكنها تدعي أنها لن تكون فعالة بشكل كامل.