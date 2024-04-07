جوجل تعمل على زر "البحث" عن المتصلين غير المعروفين بنظام Android

تعمل شركة جوجل Google على ميزة بسيطة جدًا ومفيدة للغاية لدرجة أنني صدمت لأنها لم تكن جزءًا من حياتنا منذ عقد من الزمن: وهي طريقة للبحث عن رقم هاتف اتصل بك للتو، مباشرة من شاشة المكالمات الأخيرة . قام مستخدم X AssembleDebug بإبلاغ PiunikaWeb إلى زر "بحث" جديد في الإصدار التجريبي من تطبيق Google Phone والذي، عند النقر عليه، يعرض بحث Google مع الرقم الذي تم إدخاله لك بالفعل.

على الرغم من أن تطبيق Google Phone هو التطبيق الافتراضي لهواتف Pixel، إلا أنه يمكن لمالكي Android الآخرين تنزيله. يوجد زر البحث الجديد مع خيارات أخرى، مثل "الحظر" و"السجل"، التي تراها عند النقر على مكالمة حديثة في تطبيق الهاتف. في عصر يأتي فيه الكثير من البريد العشوائي من أرقام هواتف مزيفة تم تصميمها لتبدو وكأنها مكالمات محلية، يبدو أن هذه الميزة قد تأخرت حوالي خمس سنوات.

تطبيق Google Pixel Phone سيحصل على ميزة "البحث" لتحديد المتصلين غير المعروفين مؤخرًا وبعض تعديلات واجهة المستخدم لشاشة مكالمات الطوارئ.

ومع ذلك، أنا متأكد من أنني لست الشخص الوحيد الذي لا يزال يمر بعملية شاقة تتمثل في نسخ الأرقام غير المعروفة التي تزعجني ولصقها في بحث جوجل. في هذه الأيام، أفعل ذلك فقط بعد أن أرى نفس الرقم أكثر من مرة، ولكن هذا يحدث كثيرًا لدرجة أنني أرغب في التوقف عن العبث بنسخ / لصق الأغنية والرقص على الهاتف الذكي.

اكتشف AssembleDebug أيضًا أن جوجل تعمل على إضافة ملخصات البريد الإلكتروني لـ Gemini إلى إصدار Android من تطبيق Gmail. كما ترون في لقطة الشاشة أعلاه، فإن الميزة موجودة كزر أسفل سطر الموضوع في رسالة البريد الإلكتروني مباشرةً. اضغط عليه، وسوف يعطيك ملخصا. على الأقل، هذه هي الفكرة المفترضة. كتب PiunikaWeb أن الزر لا يفعل أي شيء تمامًا حتى الآن، ولكن هناك أيضًا خيار قائمة Gemini جديد في قائمة النقاط الثلاث في Gmail.

في هذه الأثناء، يمكن لتطبيق Android Gemini تلخيص رسائل البريد الإلكتروني لك (شريطة أن يكون لديك حساب Google Workspace). من الواضح أنه سيكون من الأفضل أن تقوم Gemini بذلك في Gmail مباشرة، وهذه هي الطريقة التي تعمل بها بالفعل على الويب.