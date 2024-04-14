عاجل.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة على القاهرة حاجز 30 درجة مئوية نهارًا ، على أن تكون الأجواء مائلة ليلا.

الطقس السائد حار نهارًا

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافيء على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الجمعة المقبلة.

الشبورة المائية والرياح

وذكرت، تبقي الظاهرة المؤثرة خلال الفترة القادمة هي الشبورة المائية صباحا خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للأتربة والرمال على فترات متقطعة.

درجات الحرارة



وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن والمحافظات كالاتي:

القاهرة الكبرى 29 18

الاسكندرية 24 16

طنطا 28 18

بنها 29 18

كفر الشيخ 28 17

السويس 30 16

شرم الشيخ 31 21

الفيوم 30 15

بني سويف 30 15

المنيا 31 16

أسوان 35 20

أسيوط 31 16

الاقصر 35 19

سوهاج 33 17