الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء المقبل

تحدثت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة بمختلف محافظات الجمهورية، قائلة:"فصل الربيع يتميز بوجود كتل هوائية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة صباحا والشعور بالبرودة ليلا".

وأكدت “ غانم” خلال تصريحاتها عبر فضائية "dmc”، اليوم السبت، إن حالة من التقلبات الجوية معتادة في فصل الربيع.

وأشارت إلى أن الأجواء مستمرة حتى منتصف شهر مايو، مؤكدة أن الأيام القادمة وحتى يوم الثلاثاء القادم سنشهد ارتفاع في درجات الحرارة، ليكون طقس مائل للحرارة.

وواصلت غانم أنه في هذه الأيام يصل الفرق بين درجات الحرارة صباحا ومساء يتجاوز ال 10 درجات مئوية، مصحوبا بنشاط واضح للرياح.

وأوضحت أنه لا يوجد اي تساقط للأمطار، محذرة من حالة الطقس يوم الأربعاء المقبل، حيث سترتفع درجات الحرارة مع وجود أتربة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مختلف المحافظات

القاهرة 28 17

العاصمة الإدارية 28 16

6 أكتوبر 27 16

بنهــــا 28 17

دمنهور 27 16

وادى النطرون 27 17

كفر الشيخ 27 16

المنصورة 28 16

الزقازيق 28 17

شبين الكوم 28 15

طنطا 27 17

دمياط 23 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 29 15

السويس 29 16

العريش 25 14

رفح 24 14

رأس سدر 28 18

نخل 26 14

كاترين 23 10

الطور 29 16

طابا 26 16

شرم الشيخ 31 21

الاسكندرية 23 15

العلمين 23 14

مطروح 22 14

السلوم 23 13

سيوة 28 13

رأس غارب 31 20

الغردقة 31 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 32 21

شلاتين 31 20

حلايب 29 22

أبورماد 29 21

رأس حدربة 28 21

الفيوم 30 15

بني سويف 30 15

المنيا 31 16

أسيوط 31 15

سوهاج 33 17

قنا 35 18

الأقصر 35 18

أسوان 35 19

الوادى الجديد 34 16