جدول مباريات اليوم الأحد 14 أبريل 2024 بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل 2024 اقامة مواجهتين على صعيد مسابقة الدوري الممتاز.

وتأتي المواجهة الأولى في تمام الساعه 4:00 مساء بتوقيت القاهرة وتجمع بين سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي على ملعب الأول.

أما الثانية فتأتي في تمام 7:00 مساء بتوقيت القاهرة وتجمع الإسماعيلي صاحب الارض بنظيره مودرن فيوتشر.

ومن المقرر اذاعة المواجهتين عبر شبكه قنوات اون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الاندية والمنتخبات.

الدوري الممتاز

وفي تمام السابعة من مساء غد الإثنين يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة قمه الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك والمقرر اقامتها ضمن مؤجلات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين خلال الشهر الماضي لحساب بطولة نهائي كأس مصر والتي أقيمت على ملعب الاول بارك بالسعودية وانتهت لصالح الفريق الاحمر بثنائية من دون رد منحته اللقب المحلي.