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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كابتن طائرة الأهلي : أعين الفريق على منصة التتويج الأفريقي

بوابة الوفد الإلكترونية

أبدت شروق فؤاد، قائدة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي،  سعادتها بالتتويج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الشمس في مباراة النهائي، التي أقيمت مساء اليوم على صالة اتحاد الشرطة.

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‏‎وقالت شروق إن الأهلي بذل مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الحالية لاستعادة لقب كأس مصر، وأن الفريق قدم مستوى قويًّا أمام الشمس، ونجحت خبرات اللاعبات في حسم المباراة.

‏‎وتابعت: «التتويج ببطولة كأس مصر يعد خير استعداد للبطولة الإفريقية التي تقام خلال الفترة المقبلة في صالة الأهلي».

‏‎وأضافت أن الفوز ببطولة كأس مصر جاء في ظل الدعم الكبير للفريق من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي يحرص على توفير كل ما يلزم لمساندة الفريق.

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