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الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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لحظة سقوط صاروخ باليستي إيراني على إسرائيل (فيديو)

هجوم إيران
هجوم إيران

أظهر مقطع فيديو، سقوط صاروخ إيراني في مناطق جنوب إسرائيل، وتواصل إطلاق صافرات الإنذار في القدس وعدد من المدن الإسرائيلية. 

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مسئول أمريكي: إسرائيل من حقها الرد بالمثل على إيران (فيديو)

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هجوم إيران.. اللقطات الأولى للطائرات المسيرة المتجهة نحو إسرائيل (فيديو)

ولا تزال حالة التأهب مستمرة في ظل وصول المسيرات والصواريخ الإيرانية إلى الأجواء الإسرائيلية، وذلك وسط تهديدات إسرائيلية برد حازم وقوي على هذا الهجوم.

هجوم إيران على إسرائيل

أعلنت الحكومة الإيرانية، إطلاق نحو 1000 طائرة مسيرة حتى الآن في اتجاه إسرائيل. فميا تشارك مقاتلات بريطانية مع مقاتلات امريكية في التصدي للمسيرات الايرانية في الاجواء الاردنية والسورية.

قالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إنه إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأً آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير.

وأضافت البعثة عبر منشور على موقع "إكس": "العمل العسكري الإيراني، الذي تم تنفيذه بناءً على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع، كان ردًا على عدوان النظام الصهيوني على مبانينا الدبلوماسية في دمشق".

بينما قال الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، إنه بعد أكثر من 10 أيام من صمت وتجاهل المنظمات الدولية، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإدانة عدوان وإجرام النظام الصهيوني في مهاجمة القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق كجزء من استهدافنا أراضي البلاد، واستشهاد 7 أشخاص من المستشارين القانونيين للبلاد وعدم معاقبة النظام المجرم بموجب الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة؛ جون باركفان من الحرس الثوري الإسلامي، ردا على هذه الجرائم وتنفيذا للتحذيرات السابقة وتأمين المطالبة بحق إيران ومن أجل معاقبة المعتدي، باستخدام قدراته الاستخباراتية الاستراتيجية والصواريخ والطائرات بدون طيار، هاجم المؤسسة العسكرية المهمة أهداف للجيش الإرهابي الصهيوني في الأراضي المحتلة، ونجح في ضربها وتدميرها.

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