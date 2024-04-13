ميتروفيتش يعد جمهور الهلال بـ3 بطولات أخرى هذا الموسم

وعد النجم الدولي الصربي ألكسندر مييتروفيتش لاعب فريق الهلال السعودي جمهور النادي بتحقيق 3 بطولات أخرى للقلعة الزرقاء هذا الموسم بعد لقب بطولة كأس السوبر.

وتوج فريق الهلال بلقب بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي هذا الموسم بعد الفوز على النصر في نصف النهائي بهدفين لهدف ثم الفوز على الاتحاد في النهائي برباعية مقابل هدف.

وقال ميتروفيتش في تصريحاته أثناء استلامه ميدالية كأس السوبر التي أرسلها له النادي إلى بلاده: " هي الأولى من 3 ميداليات متبقية نستهدف تحقيقها هذا الموسم ".

ويستهدف الهلال تحقيق 3 بطولات أخرى هذا الموسم وهي الدوري السعودي الذي بات على بعد أمتار قليلة من حسمه، بطولة كأس الملك وكذلك بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

ويستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة نظيره العين الإماراتي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024.

وستقام المباراة في تمام السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب هزاع بن زايد، بينما سيكون لقاء الإياب على ملعب "المملكة أرينا" بالرياض الأسبوع المقبل.

وتُنقل مواجهة الهلال أمام العين عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وأيضًا قناة "ssc" القطرية.