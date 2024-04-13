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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميتروفيتش: أسابق الزمن للعودة من الإصابة وأفتقد جمهور الهلال

ميتروفيتش لاعب الهلال
ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي

أبدى النجم الدولي الصربي الكسندر ميتروفيتش لاعب فريق الهلال السعودي رغبته في العودة سريعًا للمشاركة بالقميص الأزرق بعد الإصابة التي أبعدته عن صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال ميتروفيتش في تصريحات تداولتها الصحف: " أفتقد النادي وكل الموجودين فيه، وأفتقد الملعب، وأفتقد العشب، وأفتقد الرياض ".

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وأضاف: " جمهور الهلال؛ شكرًا لكم على دعمكم، وأراكم في الرياض، أتمنى العودة قريبًا قدر المستطاع، ومستمر في التدريب لكي أستطيع العودة ".

موعد مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

ويستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة نظيره العين الإماراتي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024.

وستقام المباراة في تمام السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب هزاع بن زايد، بينما سيكون لقاء الإياب على ملعب "المملكة أرينا" الأسبوع المقبل.

وتُنقل مواجهة الهلال أمام العين عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وأيضًا قناة "ssc" القطرية.

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