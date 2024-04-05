ميتروفيتش يغادر معسكر الهلال لاستكمال برنامجه العلاجي بصربيا

يغادر الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم الجمعة، إلى بلاده من أجل استكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوي العضلة الخلفية .

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وأعلن الهلال عبر حساب الرسمي عبر منصة “ إكس ” : “ أن ميتروفيتش سيغادر اليوم إلي صربيا من أجل استكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي في إحدى العيادات المتخصصة ببلاده ومن المقرر أن يسافر أيضًا الإسباني خوان خيمينيز طبيب الفريقيوم 12 أبريل الجاري حتى يقف على سير برنامج اللاعب ”.

موعد مباراة الهلال والخليج اليوم

يستعد الهلال لمواجهة الخليج مساء اليوم الجمعة في الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تبدأمباراة الهلال والخليج في التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على SSC.

ويحتل الهلال السعودي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 74 نقطة بعد تحقيق 24 انتصار والتعادل في مباراتين سجل 79 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا، فيما يأتي الخليج تاسعا برصيد 34.