تشافي: سعداء بالانتصار على قادش ولدينا معركة في دوري الأبطال

أشاد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة بمستوى اللاعبين وما قدموه في مباراة قادش ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة على قادش بهدف نظيف، بعد مقصية مميزة عبر جواو فيليكس نجم البارسا في شباك الخصم.

أضاف تشافي في تصريحات عقب نهاية المباراة: لدي علاقة جيدة جداً مع اللاعبين وأنا أؤمن بالعائلة التي نحن فيها، كنت أعلم أننا سنخطوا خطوة خطوة للأمام ، اليوم نحن نُدافع بشكل أفضل ولدينا طموح أكبر و نُنافس بشكل جيد للغاية ، نحن في أفضل اللحظات في الموسم.

وتابع: أتمنى التوفيق لماوريسيو بيلجرينو وأعتقد أن قادش سيستمر بالدرجة الأولى لإنه يلعب بهذه الطريقة ، كانت مُباراة كثيفة و عدوانية وكُنا نُدرك أننا سنُعاني.

وواصل: يوم الثلاثاء لديّنا حرب في دوري أبطال أوروبا، نعلم صعوبة اللقاء ولكن نريد أن نفعل العديد من الأشياء الجيدة في هذا اللقاء.

وأشار: تحسن اللاعبين على المستوى الجماعي ، لم نخسر أي مباراة منذ ثلاث أشهر، نحن نتمتع بديناميكية جيدة وعلينا الاستفادة منها، نحن نلعب ونُنافس من أجل لقب الليغا ، أرى اللاعبين جائعين ولديهم إلتزام كبير.