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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على قادش

مباراة برشلونة وقادش
مباراة برشلونة وقادش

ترصد لكم بوابة الوفد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على قادش بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بالليجا.

وحقق فريق برشلونة الفوز على قادش يهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب رامون دي كارانزا، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

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برشلونة يخطف قادش بهدف نظيف في الدوري الإسباني

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تشكيل برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني

سجل جواو فيليكس هدف برشلونة في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

بهذا الانتصار رفع فريق برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا خلف ريال مدريد المتصدر بـ 78 نقطة، بينما توقف رصيد قادش عند 25 نقطة في المركز الـ18.

ترتيب الدوري الإسباني

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