نادي "زد" يحتفل بحصول فريق 2005 على دوري الجمهورية

احتفل مجلس إدارة زد إف سي، بتتويج فريق 2005 ببطولة دوري الجمهورية، بعد تصدره جدول المسابقة برصيد 63 نقطة ليحقق النادي أول لقب رسمي بموسم 2023/2024.



وكرمت إدارة زد إف سي، لاعبو فريق 2005 بحضور سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي والدكتور أحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لزد إف سي و علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد كرة القدم و حمادة صدقي، رئيس قطاع الناشئين في زد إف سي و وائل رياض، مدير فني منتخب 2005 و علاء عبده المدرب العام لمنتخب مصر عقب مباراة النادي مع الأهلي.

والتقى زد مع الأهلي في مجمع ملاعب زد الرياضي بالشيخ زايد، وانتهت بفوز "زد إف سي" على القلعة الحمراء بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

حمادة صدقي: زد قدم أداءا مميزا



قال حمادة صدقي، رئيس قطاع الناشئين بزد أف سي، إن فوز فريق 2005 ببطولة دوري الجمهورية لأول مرة في تاريخ النادي في هذه المرحلة العمرية، وتقديمه أداءً مميزًا بالتغلب على كبرى الأندية المشاركة في المسابقة، وحسم اللقب قبل أسبوع من انتهاء البطولة، دليل على نجاح خطة الإدارة في تطبيق منظومة احترافية بقطاع الناشئين بـ"زد إف سي" بهدف إمداد الفريق الأول بأفضل المواهب الشابة، وفتح فرص الاحتراف للعناصر المميزة بأقوى الدوريات الأوروبية.



ويقود فريق زد إف سي مواليد 2005 المدرب الجنوب أفريقي "إيان تايلر"، والذي نجح منذ توليه المسئولية في تطوير مستوى اللاعبين الفني والبدني وكذلك الخططي، بفضل خبراته الضخمة في مجال تدريب فرق الناشئين.



وتضم قائمة فريق زد مواليد 2005 عدد 20 لاعبًا وهم: عبد المنع تامر شعبان، سيف وفاقي محمد، احمد عبدالعزيز سيف، محمد عبدالمنعم محمد، يوسف اشرف فوزي، مروان محمد احمد، عبدالرحمن صبري عبدالمنعم، احمد رمضان محمدي، عمر ياسر امين، بدر جمال قرني كتشكيل أساسي واللاعبين البدلاء عبدالرحمن عصام عبدالعليم، احمد محمد خالد، عبدالحليم وائل، احمد زهدي، عبدالرحمن محمود محمد، عبدالله عبيد، أبو بكر احمد، محمد ياسر، عبدالحميد احمد.