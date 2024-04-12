وسام أبو علي: هدفي في زد أجمل عيدية لجماهير الأهلي
أعرب وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتسجيل هدف فوز الأهلي على زد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.
وقال وسام: "التسجيل في شباك زد أمر جيد، ولكن الأهم تحقيق هدفنا بالحصول على الثلاث نقاط، وهو ما طالب به الجهاز الفني خلال تعليماته مع اللاعبين والتحضير للمباراة".
وأوضح وسام أنه اعتاد خلال مشواره على مساعدة الفريق في الشق الدفاعي إلى جانب دوره الهجومي، لافتًا إلى أن مارسيل كولر، المدير الفني، كانت تعليماته له واضحة بالضغط الهجومي والتسجيل.
وأهدى لاعب الأهلي الهدف الذي سجله في شباك زد إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنه أجمل عيدية يقدمها لهم، مشددًا على أنه عاش أجواء رائعة خلال الاحتفال بعيد الفطر للمرة الأولى في مصر.
واختتم وسام أبو علي تصريحاته بالتأكيد على أن جميع المباريات التي يخوضها الفريق قوية، وأن الأهلي يبحث دائمًا عن الفوز، وهو ما يسعى إليه خلال مباراة الزمالك المقبلة في الدوري.
الممتاز.
يذكر أن الأهلي لعب أمام زد بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، كريم الدبيس
خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمود كهربا