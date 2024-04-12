مصطفى شوبير: مباراة زد بروفة قوية قبل قمة الزمالك

أكد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه حقق فوزًا مهمًّا على حساب زد، في اللقاء الذي ‏جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري، قبل لقاء القمة المرتقب أمام الزمالك.

وأوضح مصطف شوبير أن الأهلي واجه منافسًا محترمًا، ويملك مقومات كبيرة، وكان مهمًّا للغاية تحقيق الفوز بعد عدم التوفيق في آخر ‏مباراتين بالبطولة.‏

وأشار مصطف شوبير إلى أن الفريق تعود دائمًا على اللعب من أجل الفوز حتى آخر لحظة، وأن هناك بعض المباريات التي يغيب خلالها التوفيق، ولكن يستمر ‏الجميع في تقديم أفضل ما لديهم.‏

وشدد على أن الفريق أغلق صفحة مباراة زد، وبدأ التركيز بشدة والاستعداد بقوة قبل مواجهة الزمالك، مشددًا على أن دعم الجماهير ‏يمنح اللاعبين دوافع كبيرة بشكل مستمر.‏

تفاصيل إصابة مروان عطية

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة مروان عطية التي تعرض لها خلال مباراة زد مساء الخميس وخرج على أثرها مصابا.

وقال طبيب الأهلي إن مروان عطية لاعب ‏الفريق، اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في المباراة التي جمعت بين الأهلي ‏وزد مساء اليوم باستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات ‏الدوري الممتاز.‏

وأوضح طبيب الأهلي أن مروان عطية سوف يجري أشعة لتشخيص إصابته بشكل دقيق ‏وتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.‏

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا على زد بهدف دون رد سجله وسام أبو علي، ضمن مؤجلات الفريق ‏بالمسابقة.‏

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مباريات خاضها الفريق إلى الآن في ‏الدوري الممتاز.‏

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره الزمالك، مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي لعب أمام زد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، كريم الدبيس

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمود كهربا