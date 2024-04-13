هواوي تستثمر 1.66 مليار دولار في مصنع البحث والتطوير للحصول على استقلالية الرقائق

تتخذ شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، خطوة جريئة نحو تحقيق الاستقلال في تطوير الرقائق. وفقًا لتقرير صادر عن Nikkei Asia، تقوم الشركة ببناء منشأة ضخمة لأبحاث وتطوير أشباه الموصلات (R&D) في شنغهاي باستثمار مذهل قدره 1.66 مليار دولار (12 مليار يوان).

يعد مصنع البحث والتطوير هذا بمثابة حجر الزاوية في خطة هواوي الكبرى للتخلص من اعتمادها على صانعي الرقائق الأجانب. تعمل الشركة بقوة على توظيف أفضل المواهب لتسريع العملية.

تشير التقارير إلى أنهم يقدمون حزم تعويضات مربحة، ويقال إنها ضعف ما يقدمه صانعو الرقائق المحليون.

بالإضافة إلى ذلك، يقال إن هواوي نجحت في توظيف مهندسين يتمتعون بخبرة واسعة من رواد الصناعة مثل ASML، وApplied Materials، وLam Research، وTSMC، وIntel، وMicron.

ومع ذلك، فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي في تطوير الرقائق يأتي على حساب رفاهية الموظفين. وفقًا لمهندس شرائح مجهول، فإن بيئة العمل في هواوي "وحشية".

يقال إنها تمتد إلى ما هو أبعد من ثقافة العمل "996" المتطلبة بالفعل (العمل من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، ستة أيام في الأسبوع). وبدلاً من ذلك، قد يضطر الموظفون إلى مواجهة ساعات "007" - العمل على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، دون فترات راحة.

في حين أن الرواتب والحوافز المرتفعة قد تغري البعض، إلا أن ثقافة العمل المكثفة هذه ستؤدي إلى إرهاق الموظفين. لدرجة أن المهندس يقول: «العقد سيكون لمدة ثلاث سنوات، [لكن] أغلبية الناس لا يستطيعون البقاء حتى التجديد».

حاليًا، تعتمد شركة Huawei على SMIC في شريحة Kirin القادمة بدقة 5 نانومتر، ومن المتوقع تسويقها في وقت لاحق من هذا العام. تعمل SMIC أيضًا بشكل مستقل على تطوير قدرات إنتاج شرائح 3 نانومتر الخاصة بها لصالح شركة Huawei.

ونظرًا لهذا التعاون المستمر، فمن المرجح أن تظل SMIC شريكًا حاسمًا لشركة Huawei في المستقبل المنظور، على الأقل حتى يحقق مصنع البحث والتطوير الخاص بها القدرة الإنتاجية الكاملة.