إحالة مدرسة بالكامل في الوادي الجديد للتحقيق| لهذا السبب

أحال المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل تعليم الوادي الجديد، اليوم الخميس، إدارة مدرسة اللغات الرسمية وعدد من العاملين للتحقيق العاجل لعدم الإلتزام بالزي الموحد للمعلمين في كافة المدارس.

واستأنف المهندس سيد عبد العزيز، جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2024م، لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية وانتظام الطلاب باللجان.

وواصل جولته لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي بالمدرسة ، حيث يؤدي الطلاب الامتحان بمادة اللغة الإنجليزية، واطمأن على انتظام الطلاب على المنصة الإلكترونية للامتحانات وعدم وجود أي عوائق أو مشكلات.

وتابع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة الوادي الجديد، لجان الشهادة الإعدادية؛ للاطمئنان على توافر كافة الخدمات والأجواء الملائمة للطلاب وعدم وجود أي معوقات أو شكاوى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالمرور والمتابعة الدورية لانتظام سير امتحانات الشهادات بمراكز المحافظة.

فيما واصل طلاب الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد ، اليوم الخميس، آداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى وسط أجواء آمنة وهدوء.

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن محصول الكمون يعد ضمن المحاصيل التي دخلت في عملية التنمية الزراعية بالوادي الجديد، إذ إنه كان يتم زراعة 100 فدان فقط منه منذ 3 سنوات، لكن في الوقت الحالي وصل إلى 4000 فدان على مستوى المحافظة.

وأضاف «المرسي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المحافظ اللواء محمد الزملوط أطلق مبادرة في منطقة درب الأربعين، إذ أحضر شركة وجمعية تنمية مجتمع لتبني المزارعين وتوفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج له، فضلا عن التكفل بكل مصروفات المحصول حتى الحصاد.

نجاح فكرة الزراعة التعاقدية في الوادي الجديد

وتابع، أن الجمعية والشركة سالفي الذكر حصلوا على المصروفات التي أنفقوها بعد الحصاد مع المنتج، مشيرا إلى نجاح فكرة الزراعة التعاقدية في الوادي الجديد، إذ شجعت المزارعين على التوسع الزراعي، فالتعاقد على المحصول قبل زراعته سياسية وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جدير بالذكر أن الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، قام بتقديم محاضرة لمزارعي الكمون بالمحافظة، تحدث خلالها عن احتياجات الكمون في الجو الجاف، والأراضي التى تصلح لزراعته، مؤكدا أنه لا تصلح زراعة الكمون في الأراضي ذات منسوب المـاء الأرضـي المرتفع أو صـعوبة الـصرف أو حتى الإسـراف فـي میـاه الـري، وكذلك فـي الأراضـي الملحیـة أو التـي تـروى بماء مالح، وأن الرطوبة العالية لها تأثير ضار على نموه.



يشار إلى أن الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، قام بتقديم محاضرة لمزارعي الكمون بالمحافظة، تحدث خلالها عن احتياجات الكمون في الجو الجاف، والأراضي التى تصلح لزراعته، مؤكدا أنه لا تصلح زراعة الكمون في الأراضي ذات منسوب المـاء الأرضـي المرتفع أو صـعوبة الـصرف أو حتى الإسـراف فـي میـاه الـري، وكذلك فـي الأراضـي الملحیـة أو التـي تـروى بماء مالح، وأن الرطوبة العالية لها تأثير ضار على نموه





