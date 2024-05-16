جنوب السودان| اختطاف 8 أطفال وامرأة حامل في مقاطعة ليكوانغول

تشهد مقاطعة ليكوانغولي الكائنة في منطقة بيبور الإدارية الكبري بدولة جنوب السودان، حالة من الذعر والخوف منذ الأحد الماضي، في أعقاب القتال الطائفي المتقطع الذي أسفر عن اختطاف 8 أطفال وامرأة حامل، كما تم الإبلاغ عن مقتل عدد غير محدد من الأشخاص.

اختطاف 8 أطفال وامرأة حامل

واندلع الصراع، عندما شن شبان يشتبه بأنهم مسلحون من قبيلة لو نوير من ولاية جونقلي المجاورة سلسلة من الغارات على قرى في ليكوانغول يوم الأحد، حسبما ذكر مسؤولون محليون.

وقال جون غوغول، مفوض مقاطعة ليكوانغول، لراديو تمازج يوم الثلاثاء إن الهجوم الذي شنه شباب لو نوير المدججون بالسلاح دفع السكان إلى الفرار.

وأضاف غوغول: "جاء هؤلاء المهاجمون من مقاطعة أورور ومروا عبر أكوبو، حيث حشدوا بعض الشباب الراغبين في الانضمام، أثناء وجودهم في ليكوانغولي ، واجهوا مقاومة خفيفة فقط في لوكورماك من أصغر مجموعة عمرية ، حيث كان الجميع يفرون بسبب أعدادهم الكبيرة، وتمكنوا من اختطاف امرأة حامل و8 أطفال واقتحموا مئات الماشية من 70 منزلا في قرية جووم".

وأشار مفوض المقاطعة إلى أنه في حين أن تفاصيل الإصابات لا تزال قليلة، إلا أن العديد من المنازل مهجورة.

شارك المفوض جون غوغول ، معربا عن مخاوفه "مع وصول هؤلاء المهاجمين، فر الناس من منازلهم واستمروا في الفرار، لا يزال هناك خوف لأن المهاجمين لا يزالون في GPAA، وهم موجودون في منطقة أنيواك في بوشالا مع المختطفين والماشية، لسنا متأكدين مما إذا كانوا سيعودون من هناك أو إذا كانوا يخططون لمزيد من الهجمات".

وفي الوقت نفسه، أكد جوزيف لونغولي، وهو مشرع في الجمعية التشريعية ل GPAA، ووزير الإعلام في المنطقة، أوليو أكوير نيالوس، أن التوترات لا تزال عالية وحثا شباب جونقلي المسلحين على الانسحاب.

صرح المشرع لونغول «تم تأكيد اختطاف حوالي 9 أشخاص ومداهمة 300 رأس من الماشية. ويتمركز هؤلاء المهاجمون الآن بين أوتالو وجووم، طلب منهم أنيواك إطلاق سراح المختطفين ، لكنهم رفضوا ، مدعين أنهم كانوا يبحثون عن المورلي، لقد فاجأنا هذا الهجوم لأننا نقف من أجل السلام».

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من ولاية جونقلي للتعليق.

ويتزامن هذا الهجوم في ليكوانغولي مع اتهامات لشباب المورلي بشن هجمات في أجزاء من ولاية جونقلي، بما في ذلك الغارة الأخيرة على قرية في مقاطعة أكوبو يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.