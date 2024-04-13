رئيس أمازون: الذكاء الاصطناعي التوليدي أكبر تحول تكنولوجي بعد الإنترنت

في خطاب المساهمين السنوي لشركة أمازون الصادر يوم الخميس، قال الرئيس التنفيذي آندي جاسي: "قد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي أكبر تحول تكنولوجي منذ السحابة... وربما منذ الإنترنت". وإذا كان حماسه للذكاء الاصطناعي واضحا من هذا البيان، فقد ذهب إلى القول: "إن حجم الفوائد المجتمعية والتجارية... سوف يذهلنا جميعا".

ليس هناك من ينكر أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تحقيق أرباح غير متوقعة للشركات التي تعمل في الطابق الأرضي. قد تتفاجأ عندما تعلم أن أمازون هي إحدى هذه الشركات. وفقًا لجاسي، "سيتم بناء جزء كبير من الذكاء الاصطناعي الذي سيغير العالم على رأس خدمات الويب من أمازون (AWS)."

أمازون الكل في الذكاء الاصطناعي

عندما بدأ اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل جدي في العام الماضي، اعتقد الكثيرون أن شركة أمازون كانت متخلفة عن الركب، ولكن هذه الرواية معيبة. وكشفت الشركة منذ ذلك الحين عن مجموعة واسعة من مبادرات الذكاء الاصطناعي عبر إمبراطوريتها الواسعة للبيع بالتجزئة والحوسبة السحابية. لقد طورت معالجات متخصصة تقوم بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة عملاء التجارة الإلكترونية، والمساعد الرقمي للمحادثة Q لمساعدة مستخدمي AWS. تمتلك أمازون أيضًا حصة بقيمة 4 مليارات دولار في شركة Anthropic AI الناشئة، مما يعزز أوراق اعتمادها.

ومع ذلك، فإن استراتيجية أمازون التطلعية هي التي يجب أن تثير حماس مستثمري الذكاء الاصطناعي. طرح Jassy رؤية لا تركز على إنشاء تطبيق قاتل يواجه المستهلك - مثل ChatGPT - ولكنه يركز بدلاً من ذلك على تزويد المطورين بنماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية والعناصر الأساسية اللازمة لإنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي مخصصة لتناسب احتياجاتهم.

أعلنت أمازون أيضًا أنها أضافت رائد الذكاء الاصطناعي الشهير أندرو إنج إلى مجلس إدارتها. على الرغم من أن Ng قد لا يكون اسمًا مألوفًا، إلا أنه نجم موسيقى الروك في الذكاء الاصطناعي.

عندما أطلقت شركة Alphabet لأول مرة مشروع Google Brain في عام 2011 لتطوير شبكة عصبية للتعلم العميق لتعليم الذكاء الاصطناعي كيفية التعرف على الصور، كان يقود المشروع عالم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد أندرو إنج وباحث الذكاء الاصطناعي الشهير وزميل جوجل جيف دين. حقق المشروع نجاحًا كبيرًا ويُنظر إليه على أنه المحفز الذي أطلق العنان للذكاء الاصطناعي الحديث.

يقدم Ng ثروة من الخبرة التي ستساعد أمازون على النجاح في مجال الذكاء الاصطناعي. وبمبيعات تعادل 3 أضعاف فقط، يقدم سهم أمازون تقييمًا جذابًا.

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