محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستكمال جولاته المفاجئة والمستمرة لليوم الرابع على التوالي لمتابعة ورفع الإشغالات على حرم الطريق العام وازالة التعديات على الاراضي الزراعية خلال أيام عيد الفطر المبارك بشوارع قرى ومدن المحافظة.

حيث قام المحافظ بجولة مسائية مفاجئة على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي موجها بشن حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة بالاضافة الى ازالة التعديات على الاراضي الزراعية بالطريق من خلال التنسيق بين مركز ومدينة طنطا ومركز ومدينة قطور.

يذكر أن جولة المحافظ تأتي كواحدة من عدة جولات تنفذ بكافة مراكز ومدن المحافظة للتأكد من استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بصورة مستمرة خلال أيام العيد.

وفي سياق أخر - قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستكمال جولاته الصباحية المفاجئة برابع ايام عيد الفطر المبارك لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات على حرم الطريق العام وازالة التعديات على الاراضي الزراعية خلال أيام عيد الفطر المبارك بشوارع قرى ومدن المحافظة حيث قام المحافظ بمتابعة جهود الوحدات المحلية في ١٢ مركز ومدينة من خلال مركز السيطره الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام .

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على مستوى أعمال النظافة ورفع الاشغالات بقرى ومدن المحافظة موجهاً الشكر لرجال الوحدات المحلية وخاصة عمال النظافة على مجهودهم طوال اليوم.

ووجه المحافظ، بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق والملاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة .

وأكد المحافظ، أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

