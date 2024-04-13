رئيس حماس بالضفة الغربية: حكومة الاحتلال سلحت المستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم

قال رئيس حركة حماس بالضفة الغربية زاهر جبارين، إن العدو الإسرائيلي يعتبر الضفة الغربية قلب المشروع الصهيوني.

وأضاف في تصريحات صحفيه له، أن حكومة العدو وضعت خطة في الضفة من 3 مراحل تشمل الاستيطان والأقصى وأسرانا .

وفي السطور التالية أبرز تصريحاته:

الضفة الغربية هي في قلب الخطة الصهيونية والاحتلال يريد ابتلاع حقوق شعبنا

الضفة الغربية في قلب الصراع ومشروع الصهيونية

الاحتلال يضع العديد من الحواجز في الضفة الغربية لطرد شعبنا وإجباره على الرحيل إلى الأردن

حكومة الاحتلال الحالية اتخذت قرارا بطرد الفلسطينيين من أرضهم بالضفة الغربية وقطاع غزة

الحكومة الإسرائيلية قامت بتسليح المستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم في الضفة الغربية

الشعب الفلسطيني يعاني ظلما مستمرا منذ 76 سنة

لدينا الحق كشعب فلسطيني في مقاومة الاحتلال

على السلطة الفلسطينية وأبو مازن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال فوراً.

زياد النخالة: شعبنا متمسك بأرضه وجاهزون للمواجهة والميدان سيشهد من الأقوى

رئيس حماس في الضفة الغربية: على السلطة الفلسطينية وأبو مازن وقف التنسيق مع الاحتلال

قال رئيس حركة حماس بالضفة الغربية زاهر جبارين، إن العدو الإسرائيلي يعتبر الضفة الغربية قلب المشروع الصهيوني.

وأضاف في تصريحات صحفيه له، أن حكومة العدو وضعت خطة في الضفة من 3 مراحل تشمل الاستيطان والأقصى وأسرانا .

وفي السطور التالية أبرز تصريحاته:

الضفة الغربية هي في قلب الخطة الصهيونية والاحتلال يريد ابتلاع حقوق شعبنا

الضفة الغربية في قلب الصراع ومشروع الصهيونية

الاحتلال يضع العديد من الحواجز في الضفة الغربية لطرد شعبنا وإجباره على الرحيل إلى الأردن

حكومة الاحتلال الحالية اتخذت قرارا بطرد الفلسطينيين من أرضهم بالضفة الغربية وقطاع غزة

الحكومة الإسرائيلية قامت بتسليح المستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم في الضفة الغربية

الشعب الفلسطيني يعاني ظلما مستمرا منذ 76 سنة

لدينا الحق كشعب فلسطيني في مقاومة الاحتلال

على السلطة الفلسطينية وأبو مازن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال فوراً.

حزب الله يقصف مستعمرتي شتولا وإيفن مناحم وموقع الراهب ويوقع خسائر بالعدو

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شتولا و إيفن مناحم، والتجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات ‏العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 06:40 من عصر يوم السبت 13-04-‌‏2024 مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة "شتولا" بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة .

مستعمرة إيفن مناحم وموقع الراهب

‏كما تم استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، وتم قصف مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة "إيفن مناحم" بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏