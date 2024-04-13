استراتيجية العودة إلى المذاكرة بعد إجازة عيد الفطر

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، استراتيجية للعودة إلى المذاكرة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتنتهي إجازة عيد الفطر المبارك غدا الأحد لطلاب المدارس في مختلف الصفوف الدراسية بحسب قرار مجلس الوزراء.

ولفت الخبير التربوي إلى أنه بعد مرور شهر رمضان وإجازة العيد يشعر الكثير من الطلاب بقدر من الخمول وانخفاض الاستعداد للمذاكرة وهذا أمر طبيعي في ضوء نتائج الدراسات النفسية التى أثبتت ذلك.

ووجه الخبير التربوي بعض النصائح لمساعدة الطالب على العودة إلى الاستذكار بعد إجازة عيد الفطر مرة أخرى بفعالية ونشاط.

خطوات استراتيجية استعادة المذاكرة