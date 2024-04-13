استراتيجية العودة إلى المذاكرة بعد إجازة عيد الفطر
قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، استراتيجية للعودة إلى المذاكرة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وتنتهي إجازة عيد الفطر المبارك غدا الأحد لطلاب المدارس في مختلف الصفوف الدراسية بحسب قرار مجلس الوزراء.
ولفت الخبير التربوي إلى أنه بعد مرور شهر رمضان وإجازة العيد يشعر الكثير من الطلاب بقدر من الخمول وانخفاض الاستعداد للمذاكرة وهذا أمر طبيعي في ضوء نتائج الدراسات النفسية التى أثبتت ذلك.
ووجه الخبير التربوي بعض النصائح لمساعدة الطالب على العودة إلى الاستذكار بعد إجازة عيد الفطر مرة أخرى بفعالية ونشاط.
خطوات استراتيجية استعادة المذاكرة
- تنظيم الطالب مواعيد نومه واستيقاظه والثبات على المواعيد الجديدة.
- يفضل قدر الإمكان النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا في السادسة صباحا لبدء المذاكرة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستيعاب والتحصيل، مع تجنب السهر ليلا قدر الامكان، لأنه مرهق وتقل فيه قدرة الطالب على الاستيعاب.
- التقليل قدر الإمكان من استخدام الطالب الموبايلات لما تسببه من تشتت وتضييع وقت المذاكرة.
- تحفيز الطالب لنفسه من أجل العودة بنشاط مرة أخرى للاستذكار من خلال تذكره دائما انه استذكر أجزاء كبيرة من المقررات، كما ستكون هناك اجازة طويلة عقب الامتحانات.
- أن يضع الطالب في اعتباره ان الفترة الحالية هي فترة انتقالية بين شهر رمضان والعيد من ناحية (حيث تتغير فيهما عادات الحياة اليومية والتى قد لا تكون مستقرة) وعودة الحياة المستقرة من ناحية أخرى، وهذه الفترة يعاني منها أغلبية الطلاب وليس هو وحده فقط ولكنها سرعان ما ستزول مع اعادة ترتيب روتينيات الحياة اليومية.
- أن يضع الطالب خطة وجدول المذاكرة خلال الفترة المقبلة.
- الحرص على عدم تضييع اي وقت خلال الفترة القادمة لانه اخذ ما يكفيه من إجازة وراحة تكفي لاستعادة نشاطه وطاقاته للاستذكار مرة أخرى بهمة ونشاط.
- البدء في استكمال استذكار باقي الدروس التى لم يستذكرها مطلقا ، مع تخصيص جزء من الوقت في نهاية اليوم لمراجعة ما قام باستذكاره.
- أن يضع الطالب في اعتباره الحرص على انتهائه من استذكار جميع المقررات (ومراجعة بعضها ) قبل فترة كافية من الامتحانات تكفي لمراجعة الدروس التى استذكرها لأول مرة.
- توفير وقت للمذاكرة والمراجعة في البيت من خلال الاستغناء عن حصص الدروس الخصوصية التى لن تضيف له جديدا.