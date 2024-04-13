تسلا تخفض سعر اشتراكها في القيادة الذاتية الكاملة إلى النصف

تم تخفيض سعر الاشتراك الشهري في برنامج تسلا Tesla للقيادة الذاتية (نوعًا ما) إلى النصف. تبلغ تكلفة اشتراك Tesla للقيادة الذاتية الكاملة (تحت الإشراف) 99 دولارًا شهريًا، وهو انخفاض عن المعيار السابق البالغ 199 دولارًا.

فرضت شركة Tesla رسوم ترقية شهرية بقيمة 199 دولارًا في عام 2021، عندما كان نظام القيادة الذاتية الخاص بها لا يزال في مرحلة تجريبية. تبلغ تكلفة إضافة القيادة الذاتية الكاملة (تحت الإشراف) – الاسم الكامل، في كل مرة – 12000 دولارًا أمريكيًا إلى سيارة تسلا بشكل كامل، لذلك بالمعدل الحالي، سيستغرق الأمر 10 سنوات حتى يفقد الاشتراك قيمته. فيما يتعلق بخطط التقسيط، يبدو أن هذه الصفقة قوية. لكي نكون منصفين، كان الأمر كذلك بالنسبة لسعر 199 دولارًا، والذي أعطى السائقين (الذاتيين) خمس سنوات قبل أن يصل إلى 12000 دولار كرسوم.



تبذل شركة Tesla ما في وسعها لجعل سياراتها الكهربائية (ومخزونها) أكثر جاذبية بعد ربع مالي صعب لبدء عام 2024. ولأول مرة منذ عام 2020، انخفضت شحنات Tesla EV على أساس سنوي وانخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي. الربع السابق. وفي الأشهر الأولى من عام 2024، انخفضت تسليمات تسلا بنسبة ثمانية بالمائة سنويًا، وانخفضت بنسبة 20 بالمائة خلال الربع الأخير من عام 2023. وتوقع المحللون أن تشحن تسلا 449.080 سيارة كهربائية في الربع الأول من عام 2024، لكنها سلمت 386.810 فقط.

عرضت الشركة تجربة مجانية للقيادة الذاتية الكاملة (تحت الإشراف)، والتي لا تجعل السيارة مستقلة، لسائقي تسلا في نهاية عام 2023، على ما يبدو في محاولة لتعزيز أرباحها النهائية قبل موعد تقديم التقارير. اعتبارًا من مارس 2024، يُطلب من مندوبي مبيعات Tesla في أمريكا الشمالية إثبات القيادة الذاتية الكاملة (تحت الإشراف) لأي شخص يشتري سيارة. كما ارتفعت أسعار جميع سيارات Model Y بمقدار 1000 دولار في الأول من أبريل.

لم تشارك Tesla أرقام الشحن الخاصة بـ Cybertruck، والتي بدأ طرحها في أواخر العام الماضي. تستعد الشركة لإصدار سيارة كهربائية "منخفضة التكلفة من الجيل التالي" في عام 2025. على الأرجح.