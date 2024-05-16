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جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 وإصابة 14 من جنوده في غزة.. صور
الخميس 16 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. القسام توقع قوة صهيونية في فخ داخل رفح

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها تمكنوا من استدراج قوة هندسة صهيونية وتفجير عبوة مضادة للأفراد فور وصولهم، ووقعوا بين قتيل وجريح في شارع جورج بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة .
 

استهداف مستشفى الكويت

واعلنت مصادر فلسطينية، عن إصابة 5 من موظفي مستشفى الكويت التخصصي وسط محافظة رفح إحدها خطيرة في قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو طه مقابل المشفى مساء اليوم.

القصف أدى إلى انقطاع الكهرباء وتحطم معظم زجاج  المستشفى وخروج سيارتي إسعاف عن الخدمة بشكل كامل نتيجة تضررهما بالإضافة إلى توقف خدمات الإنترنت.

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