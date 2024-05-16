3 دعائم لخطة التحول الرقمي في وزارة التربية والتعليم

كشف الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، عن وجود ثلاث دعائم لخطة وزارة التربية والتعليم للتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الرابعة على هامش زيارة وفود 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو لجمهورية مصر العربية للعمل على الاستفادة من مبادرة بنك المعرفة المصري.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن دعائم التحول الرقمي هي: البنية التحتية الرقمية، والمهارات والوظائف الرقمية، والابتكار الرقمي.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أهمية وجود فضاءات تعليمية مبتكرة، افتراضية ومادية، لتوفير الوصول إلى التعليم الجيد لجميع الطلاب، وتوفير المعرفة والأدوات للمعلمين وأولياء الأمور لتطوير المهارات وتحقيق القيمة والمعرفة، وأعلى جودة في العملية التعليمية.

نائب وزير التربية والتعليم: إعداد نموذج شامل لكل طالب

ونوه نائب وزير التربية والتعليم بأنه تم إعداد نموذج شامل لكل طالب في مصر لمتابعة إمكانياته وتحصيله الدراسي والتقدم الخاص به وكيفية توظيفها في المستقبل.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي إلى أن الطالب عندما يعود للبيت يستطيع متابعة قنوات مدرستنا حسب المرحلة التعليمية، كما يوجد تطبيق مدرستنا بلس والذي يحتوي على فيديوهات تعليمية وترفيهية.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تمكنت من عمل فصول ذكية يتم تركيبها بسرعة وسهولة، ومزودة بجميع الأدوات الرقمية والتكنولوجية مثل (الواي فاي والسيرفرات وشاشات إلكترونية مرتبطة بقواعد البيانات في الوزارة).

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تعمل على المساواة بين جميع فصول المدارس، والعمل على تسريع شبكة الإنترنت، وكذا إتاحة التواصل عبر الإنترنت لتغطية جميع المستخدمين.

دمج التكنولوجيا في برنامج التعليم

وفي وقت سابق، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التحول الرقمي في التعليم ليس عملية تقنية فقط، ولكن يجب أن يكون عنصرا أساسيا في تيسير تحقيق التحولات المرجوة وكفايات تعليم المستقبل.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الرقمنة في التعليم تمكنت من تطبيق مبادئ تفريد التعلم والتعلم الذاتي، والعمل الجماعي وتطويع الاستخدام التطبيقي للمعارف الجديدة وخلق أنماط بنائية للمشاركة عن طريق تقبل التعليقات من الزملاء والمشاركة في مجموعات عمل، وإنتاج معارف وحلول مشتركة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية دمج التكنولوجيا في برنامج التعليم ولا تقدم التكنولوجيا منفصلة، لمراعاة أنسنة التعليم.