ميتا تختبر إمكانات المراسلة في Threads.. ليست رسائل مباشرة

مع نمو Threads إلى أكثر من 130 مليون مستخدم، فإن إحدى الميزات الرئيسية "المفقودة" المتبقية التي غالبًا ما يشتكي منها المستخدمون هي الافتقار إلى قدرات المراسلة المباشرة. ولكن أولئك الذين يفتقدون الرسائل المباشرة قد يكون لديهم قريبًا خيار جديد لمراسلة مستخدمي Threads الآخرين.

بدأت Meta في اختبار ميزات المراسلة التي تعتمد على البريد الوارد في Instagram ولكنها تسمح ببدء رسائل جديدة من تطبيق Threads. بدأت الميزة في الظهور لدى بعض مستخدمي Threads، الذين أبلغوا عن رؤية زر "رسالة" أعلى الملفات الشخصية للمستخدمين الآخرين حيث كانت ميزة "الإشارة" موجودة في السابق. وأكد متحدث باسم Meta التغيير، قائلًا إن الشركة "تختبر القدرة على إرسال رسالة من Threads إلى Instagram".

تجدر الإشارة إلى أن Threads لا يزال لا يمتلك صندوق بريد واردًا خاصًا به، وليس من الواضح ما إذا كان سيفعل ذلك أم لا. قال آدم موسيري، رئيس إنستغرام، عدة مرات إنه لا يريد إنشاء صندوق بريد منفصل للسلاسل، ولكنه يفضل "جعل صندوق الوارد في إنستغرام يعمل" في التطبيق. وأكد متحدث باسم Meta أيضًا أن "هذا ليس اختبارًا للرسائل المباشرة على المواضيع."

ولكن على الرغم من أنها ليست ميزة DM كاملة، فإن القدرة على إرسال رسالة من تطبيق Threads دون الحاجة إلى التبديل إلى Instagram يمكن على الأقل أن تجعل المراسلة من Threads أقل تعقيدًا. ومع ذلك، فإن التحقق الفعلي من هذه الرسائل أو الرد عليها سيظل يتطلب من المستخدمين التوجه إلى تطبيق Instagram.

ربما لا يزال هذا يبدو خطوة غير ضرورية على الإطلاق، لكن موسيري أشار إلى أن إنشاء نسختين من نفس البريد الوارد يمكن أن يصبح معقدًا بسهولة. "إذا لم نتمكن في النهاية من جعل صندوق الوارد في Instagram يعمل مع Threads، فسيكون لدينا خيار صعب بين (1) عكس صندوق الوارد في Instagram في Threads والتعامل مع غرابة توجيه الإشعارات، و(2) بناء "صندوق وارد منفصل تمامًا للسلاسل ويتعامل مع حقيقة أنه سيكون لديك سلاسل رسائل زائدة عن الحاجة مع كل من أصدقائك بنفس المقابض في تطبيقين مختلفين،" كتب في منشور في نوفمبر. "لا يبدو أي منهما رائعًا."