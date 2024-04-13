منها البروكلي والشاي والأخضر.. أطعمة ومشروبات تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

الاستهلاك المنتظم لبعض الأطعمة يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وتشمل هذه المنتجات القهوة والقرنبيط والطماطم وغيرها، وفقًا لما قاله كبير الأطباء وأخصائي وجراحة الأورام، والمعالج الكيميائي أنطون إيفانوف، لصحيفة Gazeta.Ru.

يحتوي البروكلي والقرنبيط على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، كما أن القهوة قد تساعد في الوقاية من سرطان الجلد بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الطماطم والتوت على مادة الليكوبين، المعروفة أيضًا بخصائصها الوقائية.

الحبوب الكاملة الغنية بمضادات الأكسدة المقاومة للسرطان والألياف الغذائية وفيتويستروغنز قد تساعد في الوقاية من سرطان القولون، وفقا لأخصائي الأورام.

وقال طبيب الأورام: "تحتوي الخضراوات الصليبية الداكنة، مثل الجرجير، على الكاروتينات، التي لها خصائص مضادة للأكسدة وتمنع تطور أنواع معينة من السرطان".

كما تساعد المكسرات والتوت والفواكه، التي تعد مصدرًا للفيتامينات والمعادن، في مكافحة السرطان.

بالإضافة إلى الخضروات الصليبية، هناك أطعمة أخرى يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان بسبب خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، كما يقول عالم الأورام أندريه فوروبيوف خصيصًا لـ MedicForum.

أطعمة تحميك من السرطان

التوت

يحتوي التوت مثل التوت الأزرق والتوت والفراولة والتوت البري على مستويات عالية من الأنثوسيانين ومضادات الأكسدة الأخرى، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

الثوم

يحتوي الثوم على الأليسين، الذي له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات وقد يساعد أيضًا في الحماية من أنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان المعدة والقولون والرئة.

فاكهة حمضية

الفواكه مثل البرتقال والجريب فروت والليمون الحامض غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى، والتي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول مثل الكاتيكين، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة قوية وقد تساعد في الوقاية من السرطان عن طريق حماية الخلايا من التلف وتثبيط نمو الخلايا السرطانية.

المكسرات

يقول فوروبييف: "تعد المكسرات مثل الجوز واللوز والبندق مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين E والسيلينيوم، والتي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الثدي والبروستاتا".