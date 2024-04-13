7 أطعمة تسبب إفراز هرمونات السعادة.. طبيبة غدد صماء توضح

كشفت الدكتورة أجاييفا عن تأثير الهرمونات على جسم الأنثى، وذكرت الدكتورة جوريفا 7 أطعمة تسبب إفراز هرمونات السعادة، موضحة التفاصيل الدقيقة لتأثير الهرمونات على الجسد الأنثوي في محادثة مع موسلينتا من قبل أخصائية الغدد الصماء في شبكة عيادات سيمينايا بالعاصمة تاميلا أجاييفا.

تتحكم الهرمونات في صحتنا ومزاجنا، وتشكل مظهرنا، وتتحكم في عمليات التمثيل الغذائي، وتؤثر على جهاز المناعة، وتضمن الأداء المنسق لجميع الأعضاء.

يؤثر نقص أو زيادة بعض الهرمونات سلبًا على جميع وظائف الجسم، وإن تأثير الهرمونات التي يتم إنتاجها في الدماغ، وهي الإندورفين والدوبامين والسيروتونين والأوكسيتوسين، لها تأثير إيجابي على الحالة المزاجية، والشعور بالسعادة، وتساعد على التغلب على التوتر، وتحسين الذاكرة.

وأشارت أجاييفا إلى أنها تسمى بطريقة أخرى هرمونات الحب، وهرمون آخر مهم يفرز في الدماغ هو الميلاتونين، المعروف لدى الجميع بهرمون النوم. يساعد على إبطاء عملية الشيخوخة في الجسم وزيادة حجمها ومقاومة الإجهاد، كما يؤثر على قدرة المرأة الإنجابية.

تحدثت أخصائية الغدد الصماء أنتونينا جوريفا خصيصًا لـ MedicForum عن المنتجات التي تسبب زيادة في هرمونات السعادة.

7 أطعمة تسبب إفراز هرمونات السعادة

الأطعمة الغنية بالبروتين

تقول جوريفا: "قم بتضمين مصادر البروتين الخالية من الدهون في نظامك الغذائي، مثل الدواجن والبيض والتوفو ومنتجات الألبان، ويحتوي البروتين على أحماض أمينية، وهي اللبنات الأساسية للناقلات العصبية، بما في ذلك الدوبامين".

الشوكولاته الداكنة

تناول كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يزيد من مستويات السيروتونين، وللحصول على أقصى قدر من الفوائد، اختر الشوكولاتة التي تحتوي على 70% من الكاكاو على الأقل.

فواكه وخضراوات

والفواكه والخضروات غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تدعم صحة الدماغ بشكل عام، وقد تم ربط التوت على وجه الخصوص بالوظيفة الإدراكية وتحسين الحالة المزاجية.

البروبيوتيك

الأمعاء الصحية ضرورية للصحة العقلية، وقم بدمج الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك في نظامك الغذائي، مثل الزبادي والكفير والمخلل الملفوف والكيمتشي، لدعم صحة الأمعاء وربما تحسين حالتك المزاجية.

المكسرات والبذور

اللوز وبذور عباد الشمس وبذور اليقطين هي مصادر ممتازة للمغنيسيوم، وهو معدن يرتبط بإنتاج السيروتونين، وتناول حفنة من الوجبات الخفيفة لرفع معنوياتك.

ألاحماض الدهنية أوميجا -3

تقول جوريفا :"ترتبط الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل والسردين)، وبذور الكتان والجوز، بتحسن المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب".