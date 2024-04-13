حكام مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفيدرالية الإفريقية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم حكام مباراة الزمالك أمام دريمز الغاني، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

ومن المقرر أن يُدير الحكم الرواندي صامويل أويكوندا، إدارة مواجهة الزمالك أمام دريمز الغاني، والتي سيساعده كل من الأنجولي إيفينالدو ميريليس والمالي موديبو ساماكي.

فيما سيتولى الحكم المالي بوبو تراوري مهمة الحكم الرابع، بينما على صعيد تقنية الفيديو، فسيتواجد الحكم الجنوب أفريقي مكاليما زينيث، بمساعدة مواطنه توم ابو نجيل.

بينما سيتواجد الليبي عمر جمعة عبد الصادق مراقباً عاماً على المباراة، وسيتولى الغيني أبوبكر دومبيا مراقبة الحكام.

ومن المقرر انطلاق مواجهة الزمالك أمام دريمز الغاني في السادسة من مساء الأحد المقبل الموافق الحادي والعشرون من شهر إبريل الجاري.