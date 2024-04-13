تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام لوتون تاون ..هالاند في الهجوم
أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي التشكيل الرسمي لمباراة لوتون تاون والمقرر لها اليوم السبت على إستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .
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ويلعب مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من..
في مركز حراسة المرمى: إيدرسون.
في خط الدفاع : لويس ، أكانجي، دياز ، جفارديول.
في خط الوسط : كوفاسيتش ، نونيس ، دي بروين .
في خط الهجوم: دوكو ، ألفاريز، هالاند.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن أصحاب الصدارة ليفربول وآرسنال ، بينما يحتل فريق لوتون تاون المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.