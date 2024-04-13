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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام لوتون تاون ..هالاند في الهجوم

هالاند
هالاند

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي التشكيل الرسمي لمباراة لوتون تاون والمقرر لها اليوم السبت على إستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

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هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتى المتوقع أمام لوتون تاون الليلة

ويلعب مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من..
في مركز حراسة المرمى: إيدرسون. 
في خط الدفاع : لويس ، أكانجي، دياز ، جفارديول. 
في خط الوسط : كوفاسيتش ، نونيس ، دي بروين .
في خط الهجوم: دوكو ، ألفاريز، هالاند. 
 

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن أصحاب الصدارة ليفربول وآرسنال ، بينما يحتل فريق لوتون تاون المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.

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