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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نيوكاسل يونايتد يسحق توتنهام برباعية نظيفة في البريميرليج

نيوكاسل وتوتنهام
نيوكاسل وتوتنهام

سحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد نظيره توتنهام هوتسبير في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر السبت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
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وجاءت أهداف نيوكاسل يونايتد بتوقيع أليكسندر إيساك " هدفين " ، أنتوني جوردون  ، فابيان شار في الدقائق 30 ، 32 ، 51 ، 87 من عمر اللقاء. 

وبهذة النتيجة يرفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى النقطة 50 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بفارق 10 نقاط عن منافسه اليوم توتنهام هوتسبير  .
 

ولعب نيوكاسل يونايتد اللقاء بتشكيل مكون من..
حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.

خط الدفاع: دان بورن- شار- إميل كرافث- جاكوب ميرفي.

وسط الملعب: إليوت أندرسون- برونو جيماريش- سان لونجستاف.

خط الهجوم: أنتوني جوردون- ألكسندر إيزاك- هارفي بارنيس.

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