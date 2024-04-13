سون يقود تشكيل توتنهام الرسمي أمام نيوكاسل بالدوري

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير التشكيل الأساسي لمواجهة نيوكاسل يونايتد ظهر اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

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ويخوض توتنهام المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: ديستني أودوجي، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، بيدرو بورو.

خط الوسط: يفيس بيسوما، رودريجو بيتانكور، جيمس ماديسون

خط الهجوم: بيرنان جونسون، سون هيونج مين، تيمو فيرنر



ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بالتساوي مع أستون فيلا الخامس، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الثامن برصيد 47 نقطة.