السبت 13 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سون يقود تشكيل توتنهام الرسمي أمام نيوكاسل بالدوري

سون هيونج مين
سون هيونج مين

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير التشكيل الأساسي لمواجهة نيوكاسل يونايتد ظهر اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

إقرأ أيضًا..

txt

سون على رأس تشكيل توتنهام أمام لوتون تاون

ويخوض توتنهام المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: ديستني أودوجي، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، بيدرو بورو.

خط الوسط: يفيس بيسوما، رودريجو بيتانكور، جيمس ماديسون

خط الهجوم: بيرنان جونسون، سون هيونج مين، تيمو فيرنر
 

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بالتساوي مع أستون فيلا الخامس، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الثامن برصيد 47 نقطة.

مواد متعلقة

تشكيل توتنهام المتوقع لمباراة مانشستر سيتي..فيرنر في الهجوم

مانشستر سيتي وتوتنهام..تشكيل الفريق السماوي المتوقع في كأس إنجلترا

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بكأس الاتحاد الإنجليزي

أزمة نيوكاسل المالية تُقرب نجمه من الشباب السعودي

الشباب السعودي يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع نيوكاسل لضم ألميرون

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أمم إفريقيا بوابة مصطفى محمد إلى الدوري الإنجليزي

نيوكاسل وتوتنهام يُراقبان مصطفى محمد في الكان
الجريدة الورقية