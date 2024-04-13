الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الأحوال الجوية خلال الأيام الجارية، قائلة إن الطقس يشهد استقرارا على أغلب محافظات الجمهورية، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة بصورة أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجة إلى درجتين، موضحة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 28 درجة مئوية.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يُلاحظ زيادة فترات سطوح اشعة الشمس بصورة كبيرة، وبالتالي زيادة الشعور بارتفاع قيم درجات الحرارة خاصة وقت الظهيرة.

الأجواء على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلة للحرارة

وأشارت إلى أن الأجواء على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلة للحرارة، بينما تكون أجواء دافئة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، والتي وتكون درجة حرارتها أقل من القاهرة الكبرى، أما المناطق الجنوبية خاصة في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تشهد أجواء حارة خاصة خلال فترات النهار وتحديدا مع فترة الظهيرة مع شدة ارتفاع الشمس.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه فور غياب أشعة الشمس والدخول في فترات الليل تنخفض قيم درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخر حتى فترة الصباح الباكر، إذ تميل الأجواء للبرودة في معظم محافظات الجمهورية خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة وأيضا التي لها ظهير صحراوي.

يوجد نشاط للرياح تصل سرعتها من 30 إلى40 كيلو متر

ولفتت، إلى وجود نشاط للرياح تصل سرعتها من 30 إلى40 كيلو متر على الساعة مما يساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء وإحساسنا بالبرودة خلال فترات الليل فى معظم محافظات الجمهورية، ويزيد الشعور بنشاط الرياح بعد فترة الظهيرة والدخول في فترة الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 28 17

العاصمة الإدارية 28 16

6 أكتوبر 27 16

بنهــــا 28 17

دمنهور 27 16

وادى النطرون 27 17

كفر الشيخ 27 16

المنصورة 28 16

الزقازيق 28 17

شبين الكوم 28 15

طنطا 27 17

دمياط 23 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 29 15

السويس 29 16

العريش 25 14

رفح 24 14

رأس سدر 28 18

نخل 26 14

كاترين 23 10

الطور 29 16

طابا 26 16

شرم الشيخ 31 21

الاسكندرية 23 15

العلمين 23 14

مطروح 22 14

السلوم 23 13

سيوة 28 13

رأس غارب 31 20

الغردقة 31 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 32 21

شلاتين 31 20

حلايب 29 22

أبورماد 29 21

رأس حدربة 28 21

الفيوم 30 15

بني سويف 30 15

المنيا 31 16

أسيوط 31 15

سوهاج 33 17

قنا 35 18

الأقصر 35 18

أسوان 35 19

الوادى الجديد 34 16

أبوسمبل 35