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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طاقم تحكيم رواندي لإدارة مباراة الزمالك ودريمز بالكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة دريمز في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.

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ويتكون طاقم التحكيم من الرواندي صامويل أويكوندا حكماً للساحة، ويعاونه كل من، الأنجولي إيفينالدو ميريليس والمالي موديبو ساماكي مساعدين، والمالي بوبو تراوري حكماً رابعاً.
ويتواجد الجنوب أفريقي مكاليما زينيث كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه توم ابو نجيل.
واختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد الصادق مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الغيني أبوبكر دومبيا..

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