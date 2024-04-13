الزمالك يحصل على موافقة الجهات الأمنيه بألف تذكره للمقصوره والدرجه الأولى

فى لقاء قمة الإثنين



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بعد مفاوضات مكثفة من الكابتن حسين لبيب رئيس الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية مع الجهات الرسمية تم التوصل إلى الحل التالي :

** تخصيص ١٠٠٠ تذكره للزمالك للمقصورة والأولى والمقصورة الأمامية…. باعتباره صاحب المباراة ….

٢٠٠ تذكره مقصورة

٤٠٠ مقصورة أمامية

٤٠٠ درجة أولى

وتم الاتفاق على حصول النادي الأهلي على ٢٥٠ تذكره …

٥٠ مقصورة

١٠٠ أولى

١٠٠ أمامية

*** وسيكون نفس العدد في مباراة الدور الثاني ولكن بشكل عكسي ( ١٠٠٠ للأهلي ) و ( ٢٥٠ للزمالك ) …

*** هذه التذاكر عبارة عن دعوات مجانية يوزعها مجلس الادارة وغير قابله للبيع …