فى لقاء قمة الإثنين
الزمالك يحصل على موافقة الجهات الأمنيه بألف تذكره للمقصوره والدرجه الأولى
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بعد مفاوضات مكثفة من الكابتن حسين لبيب رئيس الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية مع الجهات الرسمية تم التوصل إلى الحل التالي :
** تخصيص ١٠٠٠ تذكره للزمالك للمقصورة والأولى والمقصورة الأمامية…. باعتباره صاحب المباراة ….
٢٠٠ تذكره مقصورة
٤٠٠ مقصورة أمامية
٤٠٠ درجة أولى
وتم الاتفاق على حصول النادي الأهلي على ٢٥٠ تذكره …
٥٠ مقصورة
١٠٠ أولى
١٠٠ أمامية
*** وسيكون نفس العدد في مباراة الدور الثاني ولكن بشكل عكسي ( ١٠٠٠ للأهلي ) و ( ٢٥٠ للزمالك ) …
*** هذه التذاكر عبارة عن دعوات مجانية يوزعها مجلس الادارة وغير قابله للبيع …