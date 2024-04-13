هل يجوز الجمع بين نية صيام "الست البيض" وقضاء أيام رمضان (فيديو)

أكد الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية صيام الست من شهر شوال، والتي يجب على الإنسان اغتنامها، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر»، موضحا الحديث: «المعروف أن الحسنة بعشرة أمثالها، وشهر رمضان 30 يوم إضافة إلى الست من شوال، يصل الإجمالي إلى 36 يوم، وعندما نضرب أيام الصيام في 10 يصبح الإجمالي 360 يوما، أي العام بأكمله، وهذا هو تفسير كلمة صام الدهر كله».

صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيّام بشهرين

وأضاف «طنطاوي»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك حديث نبوي يدلل على صحة الحديث سالف الذكر، وهو: « صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيّام بشهرين فذلك صيام السنة».

يجوز الجمع بين نية صيام الست البيض وقضاء أيام صيام رمضان

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز الجمع بين نية صيام الست البيض وقضاء أيام صيام رمضان، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى وسع على المؤمنين في مسألة الآجر، إذ يعطي الإنسان الآجر من قليل العمل.

شهر شوال.. يعد شهر شوال هو العاشر في التقويم الهجري أو السنة القمرية، حيث يأتي بعد شهر رمضان المُبارك ترتيبًا، وفي أول أيامه يُصادف عيد الفطر المُبارك للمسلمين في كل عام.

ويعد الصيام خلال شهر شوال له أعظم ثواب وأجر عند الله سبحانه وتعالي فهو من الأعمال المستحبة بعد صيام شهر رمضان الكريم.

وبعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر، يبدأ المسلمون في صيام الستة أيام من شوال لما له من أجر عظيم.

فضل صيام الست أيام من شوال

ويعد صيام ست من شوال سنّة مستحبّة وليست بواجب، ويشرع للمسلم صيام ستة أيام من شوال، و في ذلك فضل عظيم، وأجر كبير ذلك أن من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة كما صح ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

وقد صرح الفقهاء من الحنابلة والشافعية بأن صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان يعدل صيام سنة فرضًا وإلا فإن مضاعفة الأجر عمومًا ثابت حتى في صيام النافلة لأن الحسنة بعشرة أمثالها.

ويعتبر شهر شوال من أشهر الحج التي تبدأ من أول يوم فيه وتنتهي بنهاية اليوم العاشر من ذي الحجة، حيث سُمِّي بهذا الاسم في عهد كلاب بن مُرة الجد الخامس للرسول محمد، وذلك في عام 412 م.

وتقول بعض الروايا أن شهر شوال سُمي بهذا الاسم لأن الإبل تتشوَّل لبنها أي ترفعه، وتُجفّفه، فتُصبح غير قادرة على العطاء استعدادًا للإخصاب، أو بسبب جفاف الزرع.

كما قيل أيضًا سُمي شهر شوال بذلك لأن الإبل كانت تتشول فيه أو تشوِّل بأذنابها أي ترفعها طلبًا للإخصاب، وقيل: سبب تسميته بشوال لارتفاع درجة الحرارة.