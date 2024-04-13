فضل صيام الست أيام من شهر شوال

شهر شوال.. يعد شهر شوال هو العاشر في التقويم الهجري أو السنة القمرية، حيث يأتي بعد شهر رمضان المُبارك ترتيبًا، وفي أول أيامه يُصادف عيد الفطر المُبارك للمسلمين في كل عام.

ويعد الصيام خلال شهر شوال له أعظم ثواب وأجر عند الله سبحانه وتعالي فهو من الأعمال المستحبة بعد صيام شهر رمضان الكريم.

وبعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر، يبدأ المسلمون في صيام الستة أيام من شوال لما له من أجر عظيم.

فضل صيام الست أيام من شوال

ويعد صيام ست من شوال سنّة مستحبّة وليست بواجب، ويشرع للمسلم صيام ستة أيام من شوال، و في ذلك فضل عظيم، وأجر كبير ذلك أن من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة كما صح ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

وقد صرح الفقهاء من الحنابلة والشافعية بأن صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان يعدل صيام سنة فرضًا وإلا فإن مضاعفة الأجر عمومًا ثابت حتى في صيام النافلة لأن الحسنة بعشرة أمثالها.

ويعتبر شهر شوال من أشهر الحج التي تبدأ من أول يوم فيه وتنتهي بنهاية اليوم العاشر من ذي الحجة، حيث سُمِّي بهذا الاسم في عهد كلاب بن مُرة الجد الخامس للرسول محمد، وذلك في عام 412 م.

وتقول بعض الروايا أن شهر شوال سُمي بهذا الاسم لأن الإبل تتشوَّل لبنها أي ترفعه، وتُجفّفه، فتُصبح غير قادرة على العطاء استعدادًا للإخصاب، أو بسبب جفاف الزرع.

كما قيل أيضًا سُمي شهر شوال بذلك لأن الإبل كانت تتشول فيه أو تشوِّل بأذنابها أي ترفعها طلبًا للإخصاب، وقيل: سبب تسميته بشوال لارتفاع درجة الحرارة.

ومن أبرز الاحداث التي وقعت فقي شهر شوال كالاتي:

سنة 1 هـ

زواج النبي من السيدة عائشة

سنة 2 هـ

غزوة بني سليم بالكُدر

سرية سالم بن عمير لقتل أبي عَفَك

غزوة بني قينقاع

مؤامرة لاغتيال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قبل عمير بن وهب وصفوان بن أمية

سنة 3 هـ

غزوة أحد

استشهاد حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان ومصعب بن الزبير وسعد بن الربيع وعبد الله بن عمرو بن الجموح وعمرو بن الجموح وحنظلة بن أبي عامر وعمرو بن معاذ ومالك بن سنان وهو والد الصحابي أبو سعيد الخدري وأنس بن النضر

غزوة حمراء الأَسَد

سنة 8 ه‍ـ

غزوة حنين

الاعمال المستحبة خلال شوال

صيام الستة من شوال

صيام يومي الإثنين والخميس

إخراج الصدقات

قيام الليل

الاستغفار

قراءة القرآن

أداء الصلاة في أوقاتها

الحرص على أداء صلاة الضحى=

المساهمة في مساعدة الفقراء والمحتاجين بكل الطرق

سبب تسمية شهر شوال بهذا الاسم والأعمال المستحبة