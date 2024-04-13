خبير يتوقع ارتفاع أسعار الذهب بعد إجازة عيد الفطر

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقًا، إن محلات الصاغة شهدت ركودًا في حالة البيع والشراء خلال شهر رمضان الكريم، ولا يوجد أي إقبال على الشراء، نظرًا لاتجاه الأسر المصرية لشراء السلع الغذائية، ولا توجد حالات زواج خلال الشهر الفضيل، وبالتالي ليس هناك قوة شرائية للذهب.

أسعار الذهب في مصر

وأضاف نجيب، في تصريحات خالصة لـ"بوابة الوفد"، أن أسعار الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر سجلت نحو 3230 جنيهًا، وعيار 24 نحو 3667 جنيهًا، وعيار 18 نحو 2753 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 25700 جنيهًا، وسعر الاوقية عالميًا نحو 2340 دولارًا.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة

وتوقع ، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقًا، ارتفاع أسعار الذهب بعد إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، لأنه سيكون هناك حركة في الأسواق، لافتًا إلى أن السوق مفتوح على الخارج، ومرتبط بالتغيرات العالمية، لافتًا إلى أن استقرار أسعار الدولار في السوق الموازي جعلت الأسعار تستقر في الأسواق.

قرارات البنك المركزي

في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.



الاقتصاد المحلي

ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.