أسعار الذهب في مصر تقفز 100 جنيه بمنتصف تعملات اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم الجمعة.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في محال الصاغة، ارتفاعً في أسعار الذهب بشكل كبير، مع ارتفاع الأسعار عالميًا إلى مستويات غير مسبوقة، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3285 جنيهًا للشراء و3310 جنيهًا للبيع.

وصعدت أونصة الذهب عالميًا، عند كتابة هذه المتابعة، إلى مستوى 2418 دولارًا بزيادة 41.5 دولارًا عن تعاملات الأمس.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الذهب اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات خلال الاحتفال بثالث ايام عيد الفطر المبارك، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية لمختلف القطاعات الاقتصادية واسعار العملات العربية والأوروبية والسلع، لاسيما اسعار الذهب التي نحن بصددها الآن، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم الجمعة في أسواق الصاغة

الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة

وبالسوق المحلية ارتفع سعر الذهب عيار 21 ليسجل نحو 3285 جنيهًا للشراء و3310 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم الجمعة

أما الذهب عيار 24 فقد ارتفع إلى مستوى 3754 جنيهًا للشراء و3782 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في مصر

وبالنظر إلى سعر عيار 18 فقد ارتفع إلى مستوى 2815 جنيهًا للشراء و2837 جنيهًا للبيع.

سعر الجنية الذهب اليوم الخميس في أسواق الصاغة

كما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة في ثاني أيام عيد الفطرالمبارك نحو 25440 جنيها.

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان مما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، ولذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2024 فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية، بجانب أنه يزداد الإقبال عليه في ظل التوترات الجيوسياسية التي تتعرض لها العديد من دول العالم، حيث يوجد هناك العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، والتي يأتي من أبرزها شراء الذهب المادي عبر شراء السبائك والعملات والمشغولات، بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة، وأسهم تعدين الذهب.