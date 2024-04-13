واصل ارتفاعه.. تعرف على سعر الذهب اليوم السبت

يستمر سعر الذهب في الارتفاع، اليوم السبت 13 أبريل 2024، وذلك بجميع الأعيرة ببداية تعاملات الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 أعلى سعر له في مصر، منذ أكثر من شهر، بعدما ارتفع بنحو 90 جنيها، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

وفيما يلي نتعرف على آخر ما وصل إليه سعر الذهب بجميع الأخيرة وفقا لآخر تحديث وتعامل بسوق الصاغة بمصر:

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3760 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3290 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2820 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل نحو 26320 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميًا

أما عن سعر أوقية الذهب فسجل: 2395 دولارًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم:

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 3760 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 9400 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 18800جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 37600 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما: 75200 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 116936 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما: 188000 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 376000 جنيه.