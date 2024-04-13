مراكز الشباب تفتح أبوابها للجمهور في اليوم الرابع لعيد الفطر

استمرت مراكز شباب مطاي شمال محافظة المنيا، برئاسة خالد زايد مدير إدارة الشباب والرياضة، فى استقبال المواطنين منذ الصباح الباكر فى رابع أيام عيد الفطر المبارك، بجميع مراكز الشباب، فى إطار إنطلاق مبادرة« العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن، حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها.

يأتي ذلك فى ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب، مراكز خدمة مجتمعية، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وبدأ المترديين من أفراد الأسرة فى التوجه لمراكز الشباب بالقرى والمدن والنجوع منذ الصباح الباكر، وفتحت مراكز الشباب ابوابها للجمهور، وفتحت حدائق الطفل والملاهى ، والملاعب، والصالات بالمجان.

وشهد إقبالا كثيف من المترددين، ويستمر ذلك يوميا من الثامنه صباحا حتى منتصف الليل ، وقد شهدت مراكز شباب مدينه مطاي، اقبالا كبير إلى فوق المتوسط بالمراكز ومستمرة خلال اليوم.

وتابع الدكتور مندى عكاشة وكيل الوزارة الشباب والرياضة بالمنيا، مراكز الشباب للتعرف على اعداد المترددين؛ للإطمئنان علي سلامة المترددين وتنفيذ كافة التعليمات والإجراءات ، للظهور بالشكل اللائق، موجهًا بضرورة نقل الحدث أول بأول، بالتعاون مع السادة المنسقين الاعلامين؛ للمشاركة في فعاليات مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب .

ووجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية، داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية ، لاسيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان ، وتنظيم الإحتفالات ، وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد، لتشمل فقرات فنية واستعراضية، وتوزيع هدايا على الأطفال فى أول أيام العيد، بجميع مراكز الشباب، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز ، من ملاهي، وألعاب ترفيهية ، وتنس طاولة، وبلياردو ، وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

وقام المركز الاعلامى بالتغطية المباشرة ومتابعة دكتور محمد حمدى ، ومؤمن خلف عباس المنسق الإعلامي بإدارة الشباب والرايضة ، على مدار أيام العيد.

وفي سياق متصل، استمرت مراكز شباب ادارة شباب مغاغة عدد 11مركزشباب ونادى ، تابعة للإدارة فى استقبال المواطنين منذ الصباح الباكر فى رابع أيام عيد الفطر المبارك بجميع مراكز الشباب ، فى إطار إنطلاق مبادرة« العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن، حيث بدأ المترديين من افراد الأسرة فى التوجه لمراكز الشباب بالقرى والمدن والنجوع منذ الصباح الباكر ، وفتحت مراكز الشباب ابوابها للجمهور ، وفتحت حدائق الطفل والملاهى ، وحمامات السباحة ، والملاعب والصالات بالمجان ، وشهد اقبالا كثيف من المترددين ، ويستمر ذلك يوميا من الثامنه صباحا حتى منتصف الليل، وقد شهدت مراكز شباب ادارة شباب مغاغة، مشاركة ما يزيد عن 18000 من جميع الفئات العمرية بالمراكز ومستمرة .