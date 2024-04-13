السبت 13 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فى اليوم 190 من العدوان

الاحتلال الإسرائيلي يُكثف قصفه على قطاع غزة

غزة
غزة

 

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من قصفه على مُخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ومدينتي خان يونس ورفح جنوبه، مع دخول الحرب يومها التسعين بعد المئة.

txt

نشرة التوك شو.. غزة على وشك المجاعة ورعب من تهديد إيران لإسرائيل

txt

حسن أبوالروس: حرب غزة قضية وليست «تريند»

وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني وأخرى طبية إن جيش الاحتلال جدد قصفه لمدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في المخيم الجديد بالنصيرات، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة مع المقاومة. 

وشنت مُقاتلات الاحتلال أكثر من غارة عنيفة طالت مناطق مُتفرقة بالمحافظة الوسطى للقطاع، وواصلت قصف أحياء سكنية ملحقة دمارًا واسعًا بالبنية التحتية. 

وواصل الاحتلال كذلك سياسة الحصار المشدد و"التجويع" ومنع وصول المواد الطبية وأغذية الأطفال إلى القطاع. 

وقالت مصادر إن شهيدين على الأقل سقطا جراء قصف الاحتلال محيط مدينة الشيخ زايد شمال غزة. 

وقصفت طائرات الاحتلال عمارة كحيل في محيط مفترق السامر، وشنت غارة على مخيم الشاطئ بمدينة غزة. 

ونسبت تقارير إخبارية إسرائيلية إلى أعضاء في فريق التفاوض الإسرائيلي، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يعرقل إبرام صفقة مع حركة حماس تفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من قبضة المقاومة في القطاع، بينما تتمسك حركة "حماس" بمطالبها المُعلنة لإبرام اتفاق، وفي مقدمتها عودة النازحين إلى ديارهم وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.

الفصائل الفلسطينية تسيطر على طائرة مسيرة إسرائيلية بخان يونس

قالت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، في بيان، إنها سيطرت على مسيرة إسرائيلية من طراز سكاي لارك في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من ناحية أخرى، استشهد فلسطينيان من بلدة بيت حانون، فجر اليوم السبت، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة الشيخ زايد السكنية شمال قطاع غزة، مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ190.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة على المحافظة الوسطى، وعلى حيي الزيتون والدرج في مدينة غزة، ومنطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لجباليا شمال القطاع، وشمال النصيرات وسط القطاع.

ومساء الجمعة، شن طيران الاحتلال غارة على منزل يعود لعائلة الإسي في الزرقا وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين على الأقل، وإصابة 30 آخرين.

كما استشهد مواطنان، وجرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

 

مواد متعلقة

بابا الفاتيكان يدعو لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

نشرة التوك شو.. غزة على وشك المجاعة ورعب من تهديد إيران لإسرائيل

عاجل.. وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات أزمة غزة وتداعياتها الإقليمية

"الأونرو" تحذر من مجاعة وشيكة في قطاع غزة

تزايد انتشار الأمراض في قطاع غزة

إصابة 3 صحفيين في قصف للاحتلال الإسرائيلى وسط مخيم النصيرات بقطاع غزة

 8 مجازر في قطاع غزة وحصيلة الشهداء ترتفع لـ33634 خلال 24 ساعة

اليوم الـ 189 للعدوان.. استشهاد 29 إثر قصف الاحتلال منزلاً وسط غزة
الجريدة الورقية