مصرع طفل غرق في الترعة بكوم أمبو أسوان

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقا أثناء السباحة فى الترعة الكبيرة بمدينة كوم أمبو بأسوان، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

وكانت مديرية أمن أسوان قد تلقت إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بغرق طفل يُدعى مصطفى - 15 سنة فى الترعة الكبيرة بكوم أمبو، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وفي وقتٍ سابق، لقيت ربة منزل مصرعها غرقًا، أثناء محاولة إنقاذ نجلها البالغ من العمر 7 سنوات من الغرق بعد سقوطه بإحدى الترع جنوب شرقي محافظة سوهاج أثناء لهوه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم انتشال الطفل وهو في حالة صحية جيدة.

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بمصرع ربة منزل غرقا بإحدى الترع دائرة مركز دار السلام.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بغرق " حنان ف ا ح" 31 سنة، ربة منزل، أثناء محاولتها إنقاذ طفلها بعد سقوطه بإحدى الترع بدائرة المركز، وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى دار السلام المركزى.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم أيضاً تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، مع حبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 الاف جنيه عما أسند إليه من تهمي تعاطي المخدرات، وقررت مُصادرة المضبوطات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني، وبحضور الأستاذ علي خليفة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم حمد.ع أنه في يوم 7 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "كوكايين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وأسندت إليه النيابة أيضاً أنه أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم الإدانة إن المُتهم أقر بتحقيقات النيابة بأنه يقوم بالإتجار في المواد المخدرة وأنه كان يتحصل عليها من أشخاص (لم يُحددهم) وكان يقوم بتوزيعها على أصدقاء له مقابل مبالغ مالية كما أنه كان يُحقق مكاسب مالية من حصيلة بيعه لتلك المواد المخدرة، وأنه هو من قام بتسليم نفسه للشاهد الأول ومعه المضبوطات.