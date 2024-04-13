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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أنشيلوتي يستقر على تشكيل ريال مدريد أمام ريال مايوركا بالليجا

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

أستقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام ريال مايوركا والمقرر لها مساء السبت ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

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أنشيلوتي يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا

ويلتقي ريال مدريد بنظيره ريال مايوركا على ملعب إيبيروستار في تمام الساعة السادسة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يلعب ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، ناتشو، فيران جراسيا.

خط الوسط: سيبايوس، تشواميني، لوكا مودريتش.

خط الهجوم:  جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز.
 

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد ريال مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.

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