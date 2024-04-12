أنشيلوتي يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن القائمة التي سيخوض بها مباراته أمام ريال مايوركا في بطولة الدوري الإسباني.

ويحل فريق ريال مدريد ضيفًا على حساب نظيره ريال مايوركا، غدًا السبت الموافق 13 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وستنطلق أحداث المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.



ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة أقرب ملاحقيه، بينما يقع ريال مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمباراة مايوركا

حراسة المرمى: لونين، كيبا، ماريو دي لويس.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، روديجر، ميندي.

الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كامافينجا، تشواميني، فالفيردي، بيلينجهام، سيبايوس، أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.