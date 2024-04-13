جوميز يحسم موقف شيكابالا النهائي من المشاركة أمام الأهلي في القمة

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح لاعبيه راحه بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز وخاض الفريق التدريبات بصورة طبيعية على ملعب النادي استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز والمقررة يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة .

واحتفل لاعبو الفريق مع الجماهير التي تواجدت باستاد القاهرة بالفوز على الاتحاد السكندري عقب انتهاء المباراة وتوجه اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني إلى الجماهير للاحتفال معهم عقب اللقاء مباشرةً.

وطالبت الجماهير المتواجدة بالاستاد اللاعبين بمواصلة الانتصارات وضرورة الفوز على الأهلي في مباراة القمة المقبلة

وأهدى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق هدفيه في مرمى الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري إلى روح محمد مدحت المعد البدني للأبيض، والذي توفي يوم الخميس الماضي .

وأكد اللاعب أن الفوز على الاتحاد السكندري مهم جداً وسيمنح الفريق دفعة معنوية لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة وشدد على أن الجميع في حالة تركيز شديد من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الزمالك.

من ناحيته قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق أن مباراة الاتحاد السكندري كانت في اتجاه واحد، وفريقه استحوذ تماما على مجريات اللقاء وصنع عدة فرص للتهديف مبديا سعادته بالمستوى الذي قدمه اللاعبون.

وتابع المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" هناك من يرى أن ما فعلناه أمراً سهلاً في الملعب لكن الاتحاد فريق قوى ويستطيع خلق التحولات الهجومية من الدفاع وفي الشوط الثاني المنافس كان لديه فرصة محققة للتهديف عن طريق خطأ من الكرات الثابتة الخاصة بنا".

وفيما يخص الاستعداد لمباراة القمة قال :" سأرى ماذا سأفعل في الأيام المقبلة استعداداً لمباراة الأهلي، لكنني أحب ما فعلناه أمام الإتحاد ولدينا الوقت الكافي للتحضير لمباراة القمة ولا أستطيع أن أقول لأي لاعب أنه سيشارك والأكثر جاهزية هو من يشارك في المباريات"

وتابع :" اللاعب الكبير في العمر مثل الشمس والقمر، و عبدالله السعيد لاعب محترف على أعلى مستوى، كما أن الذكاء الذي يتمتع به يجعله مفيداً لأي فريق يلعب له وسعيد بما قدمه بشأن رؤيته للملعب والطريقة التي يرى بها المباراة وهى فرصة هائلة لزملائه الذين يلعبون أمامه لاستلام الكرات الدقيقة".

وفيما يخص التغييرات التي أجراها في المباراة قال جوميز :" قبل التغييرات كان الظهير الأيمن للاتحاد مصدر خطورة وقلق، لذلك كنا نحتاج طاقة أكبر، و بعد التغييرات لم نقدم المردود الهائل لكننا نجحنا في العودة للاستحواذ الخاص بنا ومعاونة نبيل دونجا في وسط الملعب".

وواصل :" عمر جابر كان يشعر بشد عضلي ودونجا كان يشعر بالتعب، وحافظنا عليه خوفاً من الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة في اللقاء".

وتحدث جوميز عن مشاركة حمزة المثلوثي بالرغم من إمكانية حصوله على بطاقة صفراء ثالثة قائلا:" عملت على أن لا يبدأ المباراة لكنني كنت اشعر بأهمية مباراة الاتحاد بالنسبة لنا والمؤكد الأن أن المثلوثي ودونجا جاهزان للقاء الأهلي".

واختتم المدير الفني قائلا:" شيكابالا يعاني من نزلة برد قوية ولم يتدرب معنا وسنرى موقفه من مباراة الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة".